Alles, was du schon immer zu Optionsscheinen wissen wolltest

Expertentalk

07.09.26 11:37 Uhr

Am 14. September um 18:00 Uhr beantworten Julius Weiß und Annchristin Jahnel von HSBC sowie Sebastian Kuhnert von der finanzen.net Gruppe die wichtigsten Fragen rund um Optionsscheine – von den Grundlagen bis zu praktischen Anwendungsbeispielen. Jetzt kostenlos anmelden!

Ob Hebelprodukte, Kursentwicklung oder das richtige Timing beim Kauf und Verkauf - Optionsscheine gehören zu den beliebtesten, aber auch komplexesten Wertpapieren am Markt. Wer die Mechanik dahinter versteht, kann Chancen und Risiken deutlich besser einschätzen.

Die Experten werden in einem Live-Webinar am 14. September ab 18 Uhr die wichtigsten Fragen rund um Optionsscheine beantworten - von den Grundlagen bis zu praktischen Anwendungsbeispielen. Du hast schon jetzt eine Frage zu Optionsscheinen? Schick sie vorab an sebastian.kuhnert@traderfox.com

Du erfährst, wie Optionsscheine funktionieren, worauf du bei der Auswahl achten solltest und wie du Software-Tools effizient in deine Börsen-Routine integrierst.

Jetzt kostenlos für das Webinar anmelden!



Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von HSBC und finanzen.net.

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Deine Experten im Webinar

Julius Weiß ist Associate Director bei HSBC in Düsseldorf und verantwortet im Zertifikate-Umfeld den Anlegerservice, die Webinar-Formate sowie Themen rund um den Sekundärmarkt. Er ist seit 2016 bei HSBC: Nach einem dualen Studium im Unternehmen übernahm er 2020 eine Rolle im Zertifikate-Bereich und ist dort bis heute tätig. Ergänzend zu seiner beruflichen Praxis absolvierte er einen Master of Science (Risk Management & Treasury). Sein Interesse an Kapitalmärkten ist stark praxisgetrieben - erste Trading-Erfahrungen sammelte er bereits mit 18 Jahren, unter anderem mit Optionsscheinen auf Währungen wie EUR/GBP während der volatilen Phase rund um das Brexit-Referendum.

Annchristin Jahnel ist Associate Director bei HSBC in Düsseldorf. In ihrer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau im Commodities-Umfeld hatte sie bereits erste Erfahrung zum Kapitalmarkt. Daraufhin folgte ein Studium der Wirtschaftspsychologie. Sie ist seit 2019 Teil der HSBC und seit 2022 Teil des HSBC Zertifikate-Teams. Zu ihren Aufgaben gehören das Relationship Management zu Brokern und Börsen sowie die Koordination der Vermarktung von Zertifikaten und Optionsscheinen.

Sebastian J. Kuhnert ist COO bei TraderFox und leitet dort unter anderem das Customer Success Team. Mit über 15 Jahren Erfahrung an der Börse verfügt er über umfassende Praxiskenntnisse im Trading und Investment. Er weiß genau, wie wichtig Zeitmanagement ist, und vermittelt Anlegern, wie sie Software-Tools effizient nutzen, um Börsen-Routinen erfolgreich in einen vollen Terminkalender zu integrieren.