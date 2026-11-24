Expertentalk

Erst der Kurssturz, dann Huangs Comeback: Nvidia und die Anthropic-Aktie sorgen für heftige Ausschläge am Markt. Nicolas Saurenz und Franz-Georg Wenner von Feingold Research ordnen am Mittwoch, 25. November, um 18 Uhr ein, ob die Jahresendrallye noch eine Chance hat. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen direkt stellen!

Die Märkte stehen vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Nach dem kräftigen Ausverkauf bei Chip-Aktien und dem Hin und Her um Nvidia-Chef Jensen Huang bleibt die Verunsicherung hoch. Trotz beeindruckender Wachstumszahlen wachsen die Zweifel an den hohen Bewertungen und den milliardenschweren KI-Investitionen. Gleichzeitig hat der Mega-Börsengang von Anthropic die Märkte kräftig durchgeschüttelt: Der enorme Kapitalbedarf rund um das IPO und die ersten Handelstage der Aktie liefern neue Hinweise darauf, wie viel Risikobereitschaft im Technologiesektor noch vorhanden ist.

Ausgerechnet in der saisonal günstigsten Börsenphase des Jahres steht damit die Frage im Raum, ob der KI-Boom seine stärkste Phase bereits hinter sich hat. Im Expertentalk am Mittwoch, den 25. November, um 18 Uhr analysieren Nicolas Saurenz und Franz-Georg Wenner von Feingold Research, welche Konsequenzen die Nvidia-Krise und der Anthropic-Börsengang für die kommenden Börsenwochen haben.

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Die beiden Experten verbinden zwei Blickwinkel: Nicolas Saurenz ordnet die Lage im Tech-Sektor ein, von Bewertungen über Investitionspläne bis zu den strukturellen Bruchlinien der globalen Kapitalmärkte. Franz-Georg Wenner liefert als Spezialist für Markttechnik und regelbasierte Handelsstrategien den Blick auf Charts, Trends und Marktbreite.

Ist die Korrektur bei Chip-Aktien eine Verschnaufpause oder der Beginn einer längeren Schwächephase? Was verraten die ersten Handelstage der Anthropic-Aktie über die Stimmung am Markt? Und hat die Jahresendrallye noch eine Chance? Im Online-Seminar bekommst du eine fundierte Einordnung und kannst deine Fragen live an die Experten richten.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von Goldman Sachs.

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Deine Experten im Webinar

Nicolas Saurenz ist Finanzjournalist mit Fokus auf Tech-Aktien, Zukunftstechnologien und die strukturellen Bruchlinien der globalen Kapitalmärkte. Bekannt aus Formaten bei NTV sowie BörseARD ordnet er regelmäßig relevante Marktbewegungen ein. Zusammen mit Daniel Saurenz verantwortet er seit 2018 einen Börsenbrief, der Anlegern klare Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins „Index-Radar“ und Mitglied im Team von Feingold Research. Der Spezialist für Markttechnik und regelbasierte Handelsstrategien ist gern gesehener Gast bei n-tv, hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei BÖRSE ONLINE war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse.