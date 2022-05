Um 18 Uhr geht's los:Inflation, Krieg, Zinswende: Drei goldene Profi-Regeln für den Anlageerfolg

Demnächst mehr, weniger, differenzierter oder gar nicht in Anleihen bzw. in Aktien investieren? Fragen wie diese sowie die Themen Inflation, Krieg und Zinswende dominieren aktuell die Volatilität an den Weltbörsen.

Passend dazu ist unter Privatinvestoren wieder viel von Market-Timing und dem Prognostizieren von Kursbewegungen zu hören. Wie so oft ist das Ziel, bessere Kauf- und Verkaufspunkte zu finden. Doch was ist wirklich die Basis für langfristigen Anlageerfolg?

Alexander Pirpamer, ehemaliger Geschäftsführer und Leiter Asset Allocation von Reimann Investors Asset Management, zeigt Ihnen in seinem Vortrag, wie Sie als Anleger Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit - Eigenschaften, die den "Darwinismus" begründen - in Ihrem Portfolio kombinieren. "Eine Investition in einen Fonds des MSCI World reicht in diesen politischen Zeiten nicht aus", sagt Ex-Fondsmanager Pirpamer. "Um Krisenzeiten über Generationen hinweg erfolgreich zu überstehen, müssen Anleger andere Wege gehen!"

Der Investmentprofi erläutert zusammen mit Eduardo Mollo Cunha, ehemaliger Gesellschafter des Münchner Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz, wie Anleger ihr Portfolio jetzt aufstellen sollten, damit sie gegen politische Risiken abgesichert sind. Die beiden Finanzprofis stellen im Live-Seminar heute ab 18 Uhr ihre drei goldenen Regeln für den Anlageerfolg vor.

Ihre Experten im Webinar

Alexander Pirpamer war zwischen 2010 und 2021 für Reimann Investors Asset Management tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Leiter Asset Allocation und Research. Zuvor war er als Senior Fondsmanager bei Activest, später Pioneer Investments, für verschiedene Aktien-, Misch- und Dachfonds verantwortlich, auch im Rahmen der Vermögensverwaltung der HypoVereinsbank mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro. In dieser Funktion entwickelte Alexander Pirpamer einige proprietäre Asset Allocation- und Einzeltitel-Selektions-Modelle, die für die Verwaltung mehrerer Investmentfonds und institutioneller Mandate erfolgreich eingesetzt wurden. Das Studium der Volkswirtschaft absolvierte er an der Universität Augsburg und erlangte später seinen Abschluss als Master in Business Administration an der European University in Montreux, Schweiz.

Eduardo Mollo Cunha war zwischen 2010 und 2021 Head of Distribution, später auch Gesellschafter, bei dem Münchner Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. Neben seinen klassischen Aufgaben im Bereich Distribution verantwortete er die Gesamtkoordination des Bereichs Investmentfonds, von der Planung, Vertragsgestaltung und Fondsauflage, bis hin zu allen hierfür relevanten Reporting-Systemen. Das Gesamtvolumen seines Bereichs belief sich zuletzt auf zirka 1,3 Milliarden Euro. Zuvor leitete Eduardo Mollo Cunha als Head of Institutional Sales das institutionelle Geschäft bei der dänischen Fondsgesellschaft Sparinvest und begleitete den deutschen Markteintritt des Londoner Hauses Thames River Capital, einem Londoner Asset Manager, entstanden aus einem Joint Venture zwischen einem Family Office, einem Vertriebsleiter und einigen Fondsmanagement-Teams. Noch in São Paulo, Brasilien, absolvierte er sein Jura Studium mit Abschluss an der Pontifícia Universidade Católica (PUC).

