Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fed-Entscheidung live: Hält die Notenbank still – oder kommt der nächste Zinsschock?

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Die kommende Fed-Sitzung am Mittwoch, den 17. Juni, könnte zu einem der spannendsten geldpolitischen Termine des Jahres werden. Zwar rechnet der Markt aktuell mehrheitlich damit, dass die US-Notenbank den Leitzins zunächst unverändert lässt – doch genau darin liegt die Brisanz: Entscheidend wird nicht nur sein, was die Fed beschließt, sondern vor allem, wie sie ihren weiteren Kurs kommuniziert. Nach den zuletzt wieder aufgeflammten Inflationssorgen, robusten Arbeitsmarktdaten und erhöhter Volatilität an der Wall Street steht für Anleger und Trader viel auf dem Spiel.

Besonders im Fokus steht diesmal Fed-Chef Kevin Warsh, der seine erste große Zinssitzung als neuer Vorsitzender der US-Notenbank leitet. Seine Pressekonferenz ab 20:30 Uhr dürfte von den Märkten besonders genau verfolgt werden. Wird Warsh einen vorsichtigen, datenabhängigen Ton anschlagen – oder bereitet er die Märkte auf eine härtere Gangart vor? Für Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, US-Dollar, Anleihen und Gold könnten schon einzelne Formulierungen den Unterschied zwischen Erholung, Fehlausbruch oder neuer Verkaufswelle ausmachen.

Ein zentrales Highlight sind zudem die neuen wirtschaftlichen Projektionen der Fed, inklusive Dot Plot. Hier zeigt sich, wie die Notenbank selbst die weitere Entwicklung von Inflation, Wachstum, Arbeitsmarkt und Zinsen einschätzt. Genau diese Projektionen können den Märkten eine neue Richtung geben: Bleibt die Fed bei einer abwartenden Haltung, oder verschiebt sich der Blick bereits in Richtung möglicher Zinserhöhungen später im Jahr? Gerade nach den jüngsten Inflationsdaten dürfte die Interpretation dieser Signale für aktive Anleger besonders wichtig werden.

In unserem exklusiven Webinar begleiten wir die Entscheidung live: Ab 20:00 Uhr analysieren wir den Zinsentscheid, die Projektionen und die unmittelbare Marktreaktion. Ab 20:30 Uhr verfolgen wir die Pressekonferenz und entschlüsseln die wichtigsten Aussagen in Echtzeit. Parallel dazu beobachten wir die Bewegungen in den großen US-Indizes und zeigen im Livetrading, wie Trader mit erhöhter Volatilität rund um die Fed umgehen können.

Das erwartet Dich konkret:

Einordnung des Fed-Zinsentscheids und der neuen Projektionen

Analyse der ersten großen Warsh-Pressekonferenz als Fed-Chef

Bewertung der Inflations-, Arbeitsmarkt- und Wachstumssignale

Live-Beobachtung der Reaktion in Dow Jones, Nasdaq und S&P 500

Konkrete Szenarien für Anleger und aktive Trader

Livetrading rund um eines der wichtigsten Markt-Events der Woche

Dieses Webinar richtet sich an alle, die verstehen möchten, warum die Fed-Entscheidung weit mehr ist als nur eine Zinszahl. Wer die Signale der Notenbank richtig einordnet, erkennt oft früher, wo sich Chancen, Risiken und neue Trends an den Märkten entwickeln. Gerade für Daytrader und aktive Anleger bietet der Abend eine ideale Gelegenheit, geldpolitische Signale, Marktreaktionen und praktische Handelsansätze live miteinander zu verbinden.

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Mittwoch, 17.06.26, 19:50 Uhr





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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