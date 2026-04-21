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Um 18 Uhr live: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum

21.04.26 08:25 Uhr
Um 18 Uhr live: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum | finanzen.net

Gute Unternehmen allein reichen nicht! Michael Bichlmeier demonstriert im Webinar, wie Quality, Momentum und Timing kombiniert werden, um systematisch stärkere Renditen bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Bist du es leid, dich mit der durchschnittlichen Rendite von ETFs zufrieden zu geben? Während der MSCI World langfristig oft nur bei rund 9 % pro Jahr landet, kaufst du dort zwangsläufig auch mittelmäßige oder schlechte Unternehmen mit ein. Im Webinar für aktive Anleger erfährst du, wie du durch ein datengetriebenes Regelwerk gezielt die Perlen findest, die den Markt wirklich schlagen.


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Im Mittelpunkt steht die AlphaStars-Strategie von Michael Bichlmeier. Sie kombiniert Quality, Momentum und Bewertung in einem klaren Regelwerk, das darauf abzielt, starke Unternehmen in starken Trends zu identifizieren. Dabei wird nicht blind automatisiert, sondern systematisch mit Blick auf den Marktkontext gearbeitet. Ergänzt wird dieser Ansatz durch konsequentes Risikomanagement: breite Diversifikation, Stop-Loss-Mechanismen und eine flexible Cashquote, um Drawdowns aktiv zu begrenzen.

Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr zeigt, wie aus Daten, Regeln und Disziplin ein strukturierter Investmentprozess entsteht - und warum diese Kombination langfristig zu überdurchschnittlichen Ergebnissen führen kann. Gleichzeitig wird eingeordnet, wie Megatrends wie KI, Digitalisierung oder neue Mobilität genutzt werden können, um frühzeitig in zukünftige Gewinner zu investieren. Ein praxisnaher Einblick für alle, die systematischer investieren und Marktchancen gezielt nutzen möchten.


» Sei live dabei und lerne die AlphaStars-Strategie kennen!

Dieses Webinar wird präsentiert von wikifolio.

Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

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Dein Experte im Webinar


Ihr Experte im Online-Seminar Michael Bichlmeier beschäftigt sich seit über 8 Jahren intensiv damit, wie man mit datenbasierten Strategien bessere Anlageentscheidungen treffen kann. Als Portfoliomanager und Betreiber des wikifolios "AlphaStars" (über 300 % Rendite seit 2022) verbindet er Theorie und Praxis auf eine sehr greifbare Weise. Sein Ziel: Privatanlegern zeigen, wie sie strukturierter und erfolgreicher investieren können - ohne unnötige Komplexität. Mit seinem Hintergrund als MBA in Finance bringt er fundiertes Wissen mit, legt aber vor allem Wert auf verständliche und direkt umsetzbare Ansätze. 




Bildquellen: Jirsak / Shutterstock