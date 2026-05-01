Webinar: Vom Wirtschaftsprofessor, Manager und Unternehmensberater zum Vollzeit-Optionstrader - Das Porträt eines stillen Erfolgreichen

Für jede Marktlage

Wie Prof. Dr. Arun Chaudhuri den deutschen Optionshandel professionalisiert - und warum er heute lieber Prämien einnimmt als Vorlesungen hält.

Wer Prof. Dr. Arun Chaudhuri begegnet, würde ihn nicht auf den ersten Blick auf dem Parkett der Wall Street verorten. Eher in einer Vorlesung über Betriebswirtschaft, in einem Vorstandsmeeting, oder zwischen Buchregalen. Tatsächlich war er das alles: ordentlicher Professor für Betriebswirtschaft und Finanzen, Top-Manager bei T-Systems und SAP, Berater bei Boston Consulting Group, Gründer und Vorstand eines internationalen IT-Service-Unternehmens. Doch spätestens seit 2020 hat er sich aus all diesen Rollen zurückgezogen, um in Vollzeit am Optionsmarkt zu handeln.

"Eine fundierte Entscheidung", nennt er den Schritt selbst. Wer seinen Werdegang kennt, versteht warum: TU Darmstadt als Jahrgangsbester abgeschlossen, Promotion in Wirtschaftstheorie mit zweijähriger Forschungsphase an der Yale University, dort schon in den 1990ern die ersten Berührungspunkte mit dem amerikanischen Optionsmarkt. Während andere noch über die Risiken sprachen, hatte er die Mathematik längst verstanden.

Warum Optionen - ausgerechnet in Deutschland?

Optionen genießen hierzulande einen Ruf, der mit ihrer tatsächlichen Funktionsweise wenig zu tun hat: Sie gelten als spekulativ, kompliziert, riskant. Chaudhuri zuckt bei diesen Zuschreibungen zusammen.

"Das ist ein kulturelles, kein fachliches Problem. In den USA gehören Stillhalter-Strategien wie Covered Calls oder Cash Secured Puts längst zum Standardrepertoire jedes ernsthaften Anlegers. Bei uns trauen sich selbst erfahrene Aktionäre nicht an das Thema heran."

Sein eigener Weg zum Vollzeit-Trader sei deshalb auch kein Bruch, sondern eine Konsequenz: Wer Optionen wissenschaftlich versteht, wer ihre Bewertung, ihre Volatilitäts-Charakteristik und ihre statistischen Eigenschaften durchdringt, der erkennt sie als das, was sie sein können - ein Werkzeug für planbares Einkommen aus dem Kapitalmarkt.

Vom Lehrenden zum Lehrer einer ganzen Generation

Sein in diesem Jahr im Springer Verlag erschienenes Standardwerk "Erfolgreicher Optionshandel" hat es in die Top Ten der deutschen Amazon-Finanzbuch-Bestseller geschafft. Über 500 Trader haben seine Seminare bei TraderFox bereits absolviert. Aus diesem Fundament heraus ist 2025 die neue Option.Academy entstanden - eine Akademie, die er gemeinsam mit TraderFox aufgebaut hat, um Optionen-Ausbildung systematisch und backtest-belegt anzubieten.

Was er Anlegern raten würde

Auf die Frage, was er Privatanlegern mit auf den Weg geben würde, fällt seine Antwort knapp aus: "Demut und Methode." Wer ohne strukturiertes Wissen in den Optionsmarkt einsteige, scheitere in den allermeisten Fällen.

"Aber wer die Bewertung versteht, wer die Backtests sieht und wer den Risikobegriff differenzieren lernt - der wird einen Zugang zu Erträgen finden, den klassische Aktien-Anleger nicht haben."

Was ihn dazu bewegt hat, ausgerechnet den hauptberuflichen Optionshandel zu wählen? "Es war kein Wunsch nach Reichtum, es war ein Wunsch nach Unabhängigkeit und Planbarkeit." Beides, sagt er, finde er am Optionsmarkt jeden Monat aufs Neue.

In den Optionshandel hineinhören - ein Interview mit Prof. Dr. Chaudhuri Am Donnerstag, 28. Mai 2026, 18:00 Uhr, spricht Prof. Dr. Arun Chaudhuri in einem exklusiven Live-Interview auf Finanzen.net über seinen persönlichen Weg, die größten Irrtümer deutscher Anleger über Optionen und seinen Ausblick auf 2026. Die Teilnahme ist kostenlos. Jetzt kostenlos zum Webinar anmelden ?

Mehr zur Ausbildung von Prof. Dr. Chaudhuri auf option.academy.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.