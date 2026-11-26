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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.





Im aktuellen Trader’s Circle – Eurex Spezial zeigt Bernstein, wie aktive Daytrader die extremen Kursschwankungen an den internationalen Aktienmärkten mit Futures handeln können, welche Vorteile der börsengehandelte Future bietet und warum die statistische Auswertung der eigenen Trades so entscheidend ist. Ein erfolgreicher Livetrade im Mini-DAX-Future rundet das Webinar ab.

1.000 Punkte runter, 1.000 Punkte rauf: Die Börsen im Ausnahmezustand

Heftige Ausverkäufe, dynamische Erholungsrallys und abrupte Richtungswechsel: Die Schwankungsbreite an den internationalen Aktienmärkten hat in den vergangenen Wochen erheblich zugenommen. Insbesondere der Nasdaq 100 verzeichnet außergewöhnlich dynamische Kursbewegungen.

Für kurzfristig orientierte Trader ergeben sich daraus zahlreiche Handelsmöglichkeiten. Gleichzeitig steigen jedoch die Anforderungen an das Risikomanagement, die Qualität der Kursdaten und die technische Handelsinfrastruktur.

Andreas Bernstein erläutert, weshalb gerade in einem solchen Marktumfeld der börsengehandelte Future seine strukturellen Vorteile ausspielen kann.

Warum Futures für aktive Daytrader interessant sind

Transparente Börsenkurse, ein zentrales Orderbuch, standardisierte Kontrakte und eine effiziente Kostenstruktur machen Futures zu einem interessanten Handelsinstrument für aktive Trader.

Insbesondere beim kurzfristigen Trading im Minutenchart können die Qualität der Kursdaten, enge Spreads und niedrige Transaktionskosten einen erheblichen Einfluss auf das Nettoergebnis einer Handelsstrategie haben.

Mit den unterschiedlichen Kontraktgrößen der DAX-Futures bietet die Eurex zudem die Möglichkeit, die Positionsgröße an das verfügbare Handelskapital und das persönliche Risikomanagement anzupassen:

Micro-DAX-Future (FDXS): 1 Euro pro Indexpunkt

1 Euro pro Indexpunkt Mini-DAX-Future (FDXM): 5 Euro pro Indexpunkt

5 Euro pro Indexpunkt DAX-Future (FDAX): 25 Euro pro Indexpunkt

Bernstein zeigt, wie Trader eine Handelsstrategie zunächst mit kleinen Kontraktgrößen umsetzen und bei einer nachgewiesenen Profitabilität sowie ausreichender Kapitalausstattung schrittweise skalieren können.

1.682 Trades im Check: Was steckt hinter 75 % Trefferquote?

Besonders spannend wird es, als Andreas Bernstein sein persönliches Trading-Tagebuch öffnet. Innerhalb von knapp drei Wochen hat der Trading-Profi insgesamt 1.682 Trades umgesetzt.

Die vorgestellte Handelsstatistik liefert bemerkenswerte Einblicke:

1.682 Trades innerhalb von knapp drei Wochen

innerhalb von knapp drei Wochen Rund 75 % historische Trefferquote

Chance-Risiko-Verhältnis von etwa 0,5

Zwischenzeitliche Drawdowns von rund 15 %

Auf den ersten Blick erscheint ein Chance-Risiko-Verhältnis von 0,5 wenig attraktiv. Schließlich wird für einen angestrebten Gewinnpunkt ein Risiko von rund zwei Punkten akzeptiert.

Doch in Verbindung mit einer ausreichend hohen Trefferquote kann auch ein solcher Handelsansatz einen positiven statistischen Erwartungswert aufweisen.

Bei einem durchschnittlichen Gewinn von einem Punkt, einem durchschnittlichen Verlust von zwei Punkten und einer Trefferquote von 75 % ergibt sich beispielsweise ein rechnerischer Erwartungswert von 0,25 Punkten pro Trade – vor Handelskosten.

Gerade bei einer hohen Handelsfrequenz wird damit deutlich, weshalb die Transaktionskosten eine entscheidende Rolle spielen. Eine hohe Trefferquote allein ist noch kein Garant für profitables Trading.

Erfolgreicher Livetrade im Mini-DAX-Future

Dass es sich bei den Ausführungen nicht nur um theoretische Überlegungen handelt, zeigt Bernstein anschließend direkt am Markt.

Auf der Handelsplattform NanoTrader von WH SelfInvest identifiziert er ein kurzfristiges Trading-Setup im Mini-DAX-Future. Bereits vor dem Einstieg definiert er mithilfe der TradeGuard-Funktion einen Stopp von 25 Punkten und ein Gewinnziel von zwölf Punkten.

Nachdem sich der Markt in die erwartete Richtung bewegt, passt Bernstein seinen Stopp an, um das bestehende Risiko zu reduzieren und den zwischenzeitlichen Gewinn möglichst abzusichern.

Der Trade wird schließlich mit rund zehn DAX-Punkten Gewinn abgeschlossen. Beim Mini-DAX-Future entspricht dies einem Bruttogewinn von rund 50 Euro pro Kontrakt vor Handelskosten.

Entscheidend ist dabei nicht die Höhe des einzelnen Gewinns, sondern die konsequente Umsetzung eines klar definierten und wiederholbaren Handelsprozesses.

Trading-Edge statt Zufall: Warum Verluste zur Strategie gehören

Auch eine Handelsstrategie mit einer hohen historischen Trefferquote produziert regelmäßig Verluste. Die vorgestellte Performancekurve zeigt zwischenzeitliche Drawdowns von rund 15 %.

Bernstein erläutert, warum einzelne Verlusttrades nicht zwangsläufig bedeuten, dass eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert, und weshalb das unkontrollierte Nachkaufen in Verlustpositionen besonders gefährlich sein kann.

Wer seinen eigenen statistischen Handelsvorteil – den sogenannten Trading-Edge – identifizieren möchte, sollte seine Trades konsequent dokumentieren und auswerten. Erst eine ausreichend große Anzahl von Trades kann Hinweise darauf liefern, ob eine Strategie auch nach Berücksichtigung der Handelskosten einen positiven Erwartungswert besitzt.

Sehen Sie sich jetzt das vollständige Eurex Spezial an und erfahren Sie, was die Auswertung von 1.682 Trades über die Handelsstrategie eines Trading-Profis verrät, welche Vorteile Futures bieten und wie Andreas Bernstein seinen Ansatz direkt am Markt umsetzt.

Trader’s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE

Erleben Sie regelmäßig, wie die beiden Trading-Profis Heiko Behrendt und Andreas Bernstein die Märkte analysieren, konkrete Handelsentscheidungen treffen und ihre Trading-Strategien in der Praxis umsetzen.

Ob DAX, Dow Jones, Nasdaq oder weitere Wunschmärkte: Stellen Sie Ihre Fragen direkt im Livetrading und profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit den erfahrenen Tradern.

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Weiterführende Informationen:

👉 Nasdaq-Futures handeln: Informationen und Handelsmöglichkeiten

👉 Kostenloses E-Book: Trading-Stile – Der Scalper

👉 Kostenlose Trading-Webinare und Livetrading mit erfahrenen Tradern

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die dargestellten historischen Handelsergebnisse und Trefferquoten sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Futures sind komplexe Instrumente. Beim Handel mit Futures besteht das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.