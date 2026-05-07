Handeln Sie mit brokerize über Vontobel Markets und nutzen Sie Ihr Depot

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Sie haben ein interessantes Produkt auf der Vontobel Markets Webseite entdeckt und möchten sofort einsteigen? Legen Sie einfach los - hier und jetzt direkt mit brokerize. Handeln Sie einfach mit der Schnittstelle von brokerize über Ihr bestehendes Depot, wenn Sie ein Depot bei comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex, justTrade oder ViTrade haben. Sie können auf Vontobel Markets das richtige Produkt finden und direkt die Transaktion initiieren, indem Sie sich mit brokerize in Ihr bestehendes Depot einloggen und den Kauf bzw. Verkauf des Produkts durchführen.





Was ist die neue Handeln-Funktion?



Wenn Sie ein Depot bei einem unserer Partner-Broker (comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex, justTrade und ViTrade) führen, können Sie sich sicher über die Schnittstelle von brokerize verbinden. Danach können Sie Ihren Depotbestand einsehen und direkt Produkte von Vontobel handeln - ohne sich erneut bei Ihrem Broker einloggen zu müssen.





Wie können Sie mit der Handeln-Funktion über Vontobel starten?



Wenn Sie ein interessantes Produkt auf Vontobel Markets entdeckt haben, können Sie einfach den Button „Kaufen“ oder „Verkaufen“ auswählen, um das Wertpapier zu handeln. Dazu brauchen Sie ein Depot bei einem unserer Partner-Broker. Wählen Sie den gewünschten Broker aus und schon beginnt der Login, um eine sichere und stabile Verbindung mit Ihrem Depot aufzubauen. Nach dem Broker-Login können Sie auf Ihr Depot zugreifen und sofort mit dem Handel starten, ohne Vontobel Markets verlassen zu müssen.













Ist der Wertpapierhandel über die Schnittstelle genauso günstig und zuverlässig wie bei einem Login über Ihren Broker?



Ja, Ihre Daten sind bei Nutzung der Schnittstelle sicher. brokerize legt größten Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. Jeglicher Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und ist nur für Sie auf Ihrem Endgerät sichtbar. Durch die HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session (also der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation) nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.



Alle Daten werden zwischen Ihrem Browser und Ihrem Broker ausgetauscht. Vontobel kann lediglich einsehen, welchen Broker ein Anleger über Vontobel Markets nutzt, jedoch nicht auf weitere Depotdaten zugreifen. Weder Vontobel noch der Schnittstellenanbieter brokerize sehen Ihren Depotbestand noch was Sie tatsächlich kaufen und verkaufen. Es findet keinerlei Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt.





Sind Ihre Daten sicher?



Ja, Ihre Daten sind bei Nutzung der Schnittstelle sicher. brokerize legt größten Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. Jeglicher Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und ist nur für Sie auf Ihrem Endgerät sichtbar. Durch die HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session (also der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation) nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.



Alle Daten werden zwischen Ihrem Browser und Ihrem Broker ausgetauscht. Vontobel kann lediglich einsehen, welchen Broker ein Anleger über Vontobel Markets nutzt, jedoch nicht auf weitere Depotdaten zugreifen. Weder Vontobel noch der Schnittstellenanbieter brokerize sehen Ihren Depotbestand noch was Sie tatsächlich kaufen und verkaufen. Es findet keinerlei Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt.





Wer ist brokerize und wie ist das Verhältnis zu Vontobel?



Brokerize ist der Schnittstellenanbieter und Technologie-Partner von Vontobel für die Handeln-Funktion. Durch die Zusammenarbeit mit brokerize kann Vontobel eine besonders benutzerfreundliche Handeln-Funktion anbieten, die direkt in die Vontobel Plattform integriert ist. Dienstanbieter sämtlicher Features auf Vontobel Markets, die die Handelsmöglichkeit über Broker betreffen, ist die brokerize GmbH. Alle Funktionen und Inhalte, für die die brokerize GmbH Dienstanbieterin ist, sind am Seitenende mit einem Hinweis auf brokerize gekennzeichnet.



Die brokerize GmbH mit Sitz in Oberhausen ist eine Tochtergesellschaft der stock3 AG und arbeitet unter dem Haftungsdach der DonauCapital Wertpapier GmbH. Die brokerize GmbH darf dabei Anlagevermittlung als sogenannter vertraglich gebundener Vermittler unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH erbringen.



Die für den Login bei Ihrem Broker und die Transaktion benötigten Daten werden über einen Server der brokerize GmbH weitergeleitet, da man als Nutzer aus Sicherheitsgründen nicht direkt auf die Schnittstellen der Broker zugreifen kann. brokerize schafft nur die technischen Voraussetzungen, um den Handel über die Schnittstellen verschiedener Broker zu ermöglichen. Weder Vontobel noch die brokerize GmbH oder Dritte haben Zugriff auf Ihre Login-Daten. Der Handel über die Schnittstelle kann Ihnen von brokerize zu gleichen Konditionen wie bei Ihrem Broker angeboten werden, da brokerize von den Brokern für diese Dienstleistung vergütet wird.





Sicherheit



Keine Kompromisse bei Ihrer Sicherheit



brokerize arbeitet bei der Erstellung der Orderfunktionalitäten und Durchführung der Transaktionen mit Ihrem Broker zusammen – Ihre Daten gehen nicht an Dritte. Für die höchstmögliche Sicherheit nutzt brokerize von den Brokern entwickelte Schnittstellen.



Haftungsdach



Die brokerize GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH tätig und kann somit Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erbringen.



Datensicherheit



Ihre Zugangsdaten gehören Ihnen. brokerize leitet Ihre Login-Daten an den Broker weiter und speichert diese nicht. Die Verbindung zum Broker wird in Form eines Tokens sicher aufbewahrt und beim Logout gelöscht.



Verschlüsselung



Durch die sichere HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session (also der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation) nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.



Ausführungsqualität



Alle Transaktionen werden an Ihren Broker weitergeleitet. Für die korrekte Orderausführung ist wie gewohnt Ihr Broker bzw. der Handelsplatz verantwortlich.









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