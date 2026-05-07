Handeln Sie mit brokerize über Vontobel Markets und nutzen Sie Ihr Depot
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Sie haben ein interessantes Produkt auf der Vontobel Markets Webseite entdeckt und möchten sofort einsteigen? Legen Sie einfach los - hier und jetzt direkt mit brokerize. Handeln Sie einfach mit der Schnittstelle von brokerize über Ihr bestehendes Depot, wenn Sie ein Depot bei comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex, justTrade oder ViTrade haben. Sie können auf Vontobel Markets das richtige Produkt finden und direkt die Transaktion initiieren, indem Sie sich mit brokerize in Ihr bestehendes Depot einloggen und den Kauf bzw. Verkauf des Produkts durchführen.
Was ist die neue Handeln-Funktion?
Wenn Sie ein Depot bei einem unserer Partner-Broker (comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex, justTrade und ViTrade) führen, können Sie sich sicher über die Schnittstelle von brokerize verbinden. Danach können Sie Ihren Depotbestand einsehen und direkt Produkte von Vontobel handeln - ohne sich erneut bei Ihrem Broker einloggen zu müssen.
Wie können Sie mit der Handeln-Funktion über Vontobel starten?
Wenn Sie ein interessantes Produkt auf Vontobel Markets entdeckt haben, können Sie einfach den Button „Kaufen“ oder „Verkaufen“ auswählen, um das Wertpapier zu handeln. Dazu brauchen Sie ein Depot bei einem unserer Partner-Broker. Wählen Sie den gewünschten Broker aus und schon beginnt der Login, um eine sichere und stabile Verbindung mit Ihrem Depot aufzubauen. Nach dem Broker-Login können Sie auf Ihr Depot zugreifen und sofort mit dem Handel starten, ohne Vontobel Markets verlassen zu müssen.
Ist der Wertpapierhandel über die Schnittstelle genauso günstig und zuverlässig wie bei einem Login über Ihren Broker?
Ja, Ihre Daten sind bei Nutzung der Schnittstelle sicher. brokerize legt größten Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. Jeglicher Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und ist nur für Sie auf Ihrem Endgerät sichtbar. Durch die HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session (also der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation) nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.
Alle Daten werden zwischen Ihrem Browser und Ihrem Broker ausgetauscht. Vontobel kann lediglich einsehen, welchen Broker ein Anleger über Vontobel Markets nutzt, jedoch nicht auf weitere Depotdaten zugreifen. Weder Vontobel noch der Schnittstellenanbieter brokerize sehen Ihren Depotbestand noch was Sie tatsächlich kaufen und verkaufen. Es findet keinerlei Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt.
Sind Ihre Daten sicher?
Ja, Ihre Daten sind bei Nutzung der Schnittstelle sicher. brokerize legt größten Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. Jeglicher Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und ist nur für Sie auf Ihrem Endgerät sichtbar. Durch die HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session (also der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation) nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.
Alle Daten werden zwischen Ihrem Browser und Ihrem Broker ausgetauscht. Vontobel kann lediglich einsehen, welchen Broker ein Anleger über Vontobel Markets nutzt, jedoch nicht auf weitere Depotdaten zugreifen. Weder Vontobel noch der Schnittstellenanbieter brokerize sehen Ihren Depotbestand noch was Sie tatsächlich kaufen und verkaufen. Es findet keinerlei Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt.
Wer ist brokerize und wie ist das Verhältnis zu Vontobel?
Brokerize ist der Schnittstellenanbieter und Technologie-Partner von Vontobel für die Handeln-Funktion. Durch die Zusammenarbeit mit brokerize kann Vontobel eine besonders benutzerfreundliche Handeln-Funktion anbieten, die direkt in die Vontobel Plattform integriert ist. Dienstanbieter sämtlicher Features auf Vontobel Markets, die die Handelsmöglichkeit über Broker betreffen, ist die brokerize GmbH. Alle Funktionen und Inhalte, für die die brokerize GmbH Dienstanbieterin ist, sind am Seitenende mit einem Hinweis auf brokerize gekennzeichnet.
Die brokerize GmbH mit Sitz in Oberhausen ist eine Tochtergesellschaft der stock3 AG und arbeitet unter dem Haftungsdach der DonauCapital Wertpapier GmbH. Die brokerize GmbH darf dabei Anlagevermittlung als sogenannter vertraglich gebundener Vermittler unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH erbringen.
Die für den Login bei Ihrem Broker und die Transaktion benötigten Daten werden über einen Server der brokerize GmbH weitergeleitet, da man als Nutzer aus Sicherheitsgründen nicht direkt auf die Schnittstellen der Broker zugreifen kann. brokerize schafft nur die technischen Voraussetzungen, um den Handel über die Schnittstellen verschiedener Broker zu ermöglichen. Weder Vontobel noch die brokerize GmbH oder Dritte haben Zugriff auf Ihre Login-Daten. Der Handel über die Schnittstelle kann Ihnen von brokerize zu gleichen Konditionen wie bei Ihrem Broker angeboten werden, da brokerize von den Brokern für diese Dienstleistung vergütet wird.
Sicherheit
Keine Kompromisse bei Ihrer Sicherheit
brokerize arbeitet bei der Erstellung der Orderfunktionalitäten und Durchführung der Transaktionen mit Ihrem Broker zusammen – Ihre Daten gehen nicht an Dritte. Für die höchstmögliche Sicherheit nutzt brokerize von den Brokern entwickelte Schnittstellen.
Haftungsdach
Die brokerize GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) für Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH tätig und kann somit Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erbringen.
Datensicherheit
Ihre Zugangsdaten gehören Ihnen. brokerize leitet Ihre Login-Daten an den Broker weiter und speichert diese nicht. Die Verbindung zum Broker wird in Form eines Tokens sicher aufbewahrt und beim Logout gelöscht.
Verschlüsselung
Durch die sichere HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session (also der Übertragungs- bzw. Verbindungssituation) nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.
Ausführungsqualität
Alle Transaktionen werden an Ihren Broker weitergeleitet. Für die korrekte Orderausführung ist wie gewohnt Ihr Broker bzw. der Handelsplatz verantwortlich.
Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt
Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden
Kennen Sie schon unsere Newsletter?
Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.
|
Wichtige rechtliche Hinweise:
Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf künftige Wertentwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die steuerliche Behandlung von Wertpapieren beziehen. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Impressum:
Bank Vontobel Europe AG
DE-Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 00 800 93 00 93 00
Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202
E-mail: markets.deutschland@vontobel.com
Gesellschaftssitz:
Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
DE-80331 München
Aufsichtsrat: Brian Fischer (Vorsitz)
Vorstand: Thomas Fischer, Anton Hötzl, René Weinhold
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419
USt.-IdNr. DE 264 319 108
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Bankenaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
DE-53117 Bonn
Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management
Marie-Curie-Str. 24 – 28
DE-60439 Frankfurt am Main