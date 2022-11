Trading-Seminar: Effizientes Portfoliomanagement mit Futures

Der Handel von Futures wird häufig als die "Königsklasse des Tradings" bezeichnet, denn diese Finanzinstrumente ermöglichen in kürzester Zeit exorbitante Kursgewinne. Doch Sie müssen kein Profi sein, um in den Future-Handel einsteigen zu können. Stefan Fröhlich, Leiter der hauseigenen Trading Academy von WH SelfInvest, erklärt Ihnen praxisnah im Online-Seminar am 29. November um 18 Uhr , welche Futures es gibt und welche für den aktiven Handel geeignet sind.

Wer als Anleger mehr als nur Aktien handeln oder von Banken und anderen Kapitalgesellschaften vorgefertigte Produkte wie Fonds und Zertifikate erwerben möchte, sollte einen eingehenden Blick auf die Möglichkeiten werfen, die der Options- und Future-Handel bietet. Denn Futures sind möglicherweise eines der best geeignetsten Instrumente für Anleger und Trader.

Futures sind denkbar einfach zu verstehen und sämtliche Terminmärkte operieren nach demselben Muster. Außerdem bieten Sie Ihnen eine große Auswahl an zugrunde liegenden Basiswerten an, darunter Indizes, Öl, Gold, Devisen. Stefan Fröhlich gibt im Online-Seminar am 29. November um 18 Uhr Tipps, wie Futures effektiv genutzt werden können, um aktiv bestehende Portfolios aus Aktien, Renten oder Rohstoffen zu managen.

Doch welche Risiken gibt es und wie können diese abgesichert und kontrolliert werden? Wenn Sie Informationen, Tipps und Tricks zum Future-Handel suchen, werden Sie im Online-Seminar am 29. November um 18 Uhr von einem langjährigen Profi alles erfahren, was Sie brauchen und wissen müssen, bevor Sie sich in den Futures-Dschungel hineinwagen. Erfahren Sie, wie Sie mit einem ausgeklügelten Risikomanagement sehr gute Renditen erzielen können. Zum Schluss gibt es außerdem noch eine Strategie zur Ergänzung bestehender Portfolios.

» Hier klicken und kostenlos Trading-Tipps vom Börsenprofi erhalten!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte

Stefan Fröhlich ist Dipl. Sparkassenbetriebswirt sowie ein national und international gefragter Redner (ua. Trading Expo London) zum Thema Handelssysteme und Handelssoftware. Er ist seit 12 Jahren im Vertrieb von WH SelfInvest und als Leiter der hauseigenen Trading Academy tätig. Außerdem ist er der Erfinder des sog. "Fröhlich-Faktor" und mit seiner mittlerweile 40-jährigen Berufserfahrung als Coach in Seminaren und Vorträgen tätig, um sein umfangreiches Fachwissen an andere Trader weiterzugeben. Als ein Spezialist in der Anwendung des NanoTrader ist er in der Lage, dessen spezielle Funktionalitäten mit den allgemeinen Regeln der Technischen Analyse zu verbinden. Diese Erfahrung hat ihm bei seinen persönlichen Handelsentscheidungen neue Ideen gebracht, von denen alle Teilnehmer profitieren werden.

Bildquellen: Tapati Rinchumrus / Shutterstock.com