Aktien oder Discount-Zertifikate? Wann sich welches Investment am meisten lohnt

Discount-Zertifikate machen hierzulande eine der größten Gruppen unter den Anlagezertifikaten aus. Der Grund liegt auf der Hand: Mit Discount-Zertifikaten investieren Anleger mit einem Rabatt in einen Basiswert, zum Beispiel eine Aktie oder einen Index. Aber in welchen Marktphasen lohnt sich ein Discount-Zertifikat für Anleger? Und wie erhöhen Sie damit Ihre Renditechancen? Das erklärt Anlage-Experte Jewgeni Ponomarev im Online-Seminar am 11. September.

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Kauf von Zertifikaten mit Rabatt?

Wie identifizieren Anleger die besten Discount-Zertifikate ?

? In welchen Marktphasen sollten Anleger ein Direktinvestment wählen?

Der Börsenkenner gibt unter anderem Antworten auf die folgenden Fragen:

Im Praxis-Webinar am 11. September erklärt Jewgeni Ponomarev ab 18 Uhr, in welcher Marktphase Anleger mit einem Discount-Zertifikat eine höhere Rendite erzielen als die zugrundeliegende Aktie. Melden Sie sich jetzt kostenlos zum Zertifikate-Webinar an! Sie können bequem von zu Hause mit Ihrem PC, Mac oder Smartphone an der Veranstaltung teilnehmen.

Ihr Experte

Jewgeni Ponomarev ist Prokurist und Referent von HSBC und seit mehreren Jahren für das HSBC Zertifikate-Team tätig. Mit 14 Jahren und nach dem Film "Trading Places" entdeckte er für sich die Leiden­schaft für die Welt der Kapital- und Terminmärkte. Er absolvierte sein Studium mit den Schwerpunkten Kapital­märkte und elektronischer Wertpapierhandel in Köln und Göttingen. Das dabei erworbene Wissen vermittelt er jedes Jahr in über 50 HSBC-Webinaren. Des Weiteren verantwortet er unter anderem die HSBC Zertifikate-Akademie und beantwortet alle Fragen zum Produkt­angebot des HSBC Zertifikate-Teams.

