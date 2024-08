Um 18 Uhr live: Glänzende Aussichten - Gold als zeitlose Anlageform

Ihr sicherer Hafen im Sturm

Entdecken Sie die Faszination von Gold als Anlage, die Krisen überdauert und Werte bewahrt. Ob in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder als langfristige Strategie - erfahren Sie im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr, warum Gold seit Jahrhunderten als sichere Investition geschätzt wird und wie Sie von der zeitlosen Stärke dieses Edelmetalls profitieren können.

Gold hat seit Jahrhunderten einen festen Platz in den Portfolios von Anlegern und gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. In diesem Webinar erfahren Sie, warum Gold als Anlageform zeitlos ist und welche Faktoren seinen Wert langfristig beeinflussen. Investment Strategist der Deutschen Bank, Michael Blumenroth, beleuchtet im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr die Rolle von Gold in der heutigen globalen Wirtschaft und zeigt auf, wie sich geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen auf den Goldpreis auswirken können.

Ein weiterer Fokus des Rohstoff-Seminars heute Abend liegt auf den verschiedenen Möglichkeiten, in Gold zu investieren. Von physischem Gold über börsengehandelte Wertpapiere bis hin zu modernen digitalen Lösungen - Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Anlageformen. Nutzen Sie das Wissen des Rohstoff-Experten, um herauszufinden, welche Strategien für Ihre persönliche Anlagesituation am besten geeignet sind.

Zum Abschluss werfen Michael Blumenroth und Mateja Maric, Senior Sales, Marketing & ESG Manager bei Xetra-Gold, einen Blick in die Zukunft und diskutieren die Perspektiven des Goldmarktes. Was können Anleger in den kommenden Jahren erwarten und wie könnte sich die Nachfrage nach Gold entwickeln? Erweitern Sie Ihr Wissen und entdecken Sie, wie Gold auch in unsicheren Zeiten Stabilität und Sicherheit in Ihr Portfolio bringen kann.

Dieses Online-Seminar wird Ihnen präsentiert von Xetra-Gold.

Ihre Experten

Nach seiner Ausbildung bei der Deutschen Bank und dem Abschluss des Studiums von BWL und VWL an der Fernuniversität Hagen wechselte Michael Blumenroth im Dezember 1994 aus dem Bereich Controlling in den Edelmetallhandel. Er war im Folgenden im Edelmetall- und Devisenhandel tätig, beispielsweise im Bereich X-Markets, der Plattform der Deutschen Bank, die börsengehandelte Produkte u.a. auch auf Rohstoffe und Währungen für Anleger zur Verfügung stellt. Im Mai 2020 wechselte Michael als Investment Strategist in das Chief Investment Office der Deutschen Bank und verantwortet dort weiterhin u.a. den Bereich Rohstoffe, insbesondere Gold.

Mateja Maric ist Senior Sales, Marketing & ESG Manager bei Xetra-Gold.