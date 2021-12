Importpreise steigen ähnlich stark wie in Ölkrise 1980 - Öl-Aktien geraten unter Druck

Die deutschen Importe verteuern sich wegen der Preisexplosion bei Öl und Gas so stark wie seit der zweiten Ölkrise Anfang der 80er Jahre. Die Einfuhrpreise stiegen im Oktober um 21,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Eine ähnlich hohe Rate hatte es zuletzt vor mehr als 40 Jahren während der Ölkrise im Zuge der Islamischen Revolution im Iran gegeben. Damals stiegen sie im Januar 1980 um 21,8 Prozent. Im September hatte das Plus noch 17,7 Prozent betragen, im August 16,5 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass die erhöhten Kosten bei den Einfuhren auch auf die Verbraucherpreise durchschlagen werden. Steigende Öl- und Spritpreise hatten die Teuerungsrate im Oktober bereits auf 4,5 Prozent klettern lassen und damit den höchsten Stand seit 28 Jahren. Die Bundesbank erwartet r im November einen Anstieg von fast sechs Prozent.

Auch der starke Anstieg der Importpreise geht vor allem auf rasant steigende Kosten für Energie zurück: Deren Einfuhr verteuerte sich um 141,0 Prozent im Vergleich zum Oktober 2020. Bei Erdgas fiel der Preisaufschlag dabei mit 193,9 Prozent besonders stark aus, bei Erdöl gab es ein Plus von 105,9 Prozent.

Die Einfuhrpreise für importierte Steinkohle erhöhten sich um 213,2 Prozent. Auch die Exportpreise zogen kräftig an. Der entsprechende Index lag im Oktober um 9,5 Prozent über dem Vorjahresstand – das größte Plus seit Januar 1975. Im September und im August hatte er bei 8,1 beziehungsweise 7,2 Prozent gelegen.

Exxon Mobil-Aktie geht die Puste aus

Der Anstieg der Ölpreise hat auch die Öl-Aktien befeuert. Doch Öl-Werte wie Exxon Mobil kamen mit der Konsolidierung des Ölpreises unter Druck. Der Titel fiel von seinem jüngst erreichten Jahreshoch und testet aktuell die 200-Tagelinie (rot). Auch der MACD (Momentum) ist rückläufig und ein Test der Unterstützung bei rund 52 Euro erscheint möglich.

