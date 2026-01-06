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Ob Long oder Short, ob Knock-Out oder Optionsschein: finanzen.net ZERO bietet Tradern 1,5 Mio. Derivate von 6 Top-Emittenten und umfassende Profi-Tools - ganz ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads).

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Mehrfacher ′Kostensieger′ in allen Depotmodellen

bei Stiftung Warentest (zuletzt in Ausgabe 12/2025)

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1,5 Mio. handelbare Derivate – von Knock-Outs über Options­scheine bis zu Anlage­zertifikaten

– von Knock-Outs über Options­scheine bis zu Anlage­zertifikaten 6 Top-Emittenten: Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, UBS, Vontobel und HypoVereinsbank

Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, UBS, Vontobel und HypoVereinsbank Minimale Gebühren: Handle dauerhaft für 0 € Order­gebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads) – ohne Mindest­order­volumen

Handle dauerhaft für 0 € Order­gebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads) – ohne Mindest­order­volumen Stabile Ausführung in volatilen Märkten: Quotierungen bleiben durchgängig, Spreads bleiben eng – auch wenn die Vola hochläuft

Quotierungen bleiben durchgängig, Spreads bleiben eng – auch wenn die Vola hochläuft Chart-Tool für Trader: Nutze unsere Pro Charts mit allen wichtigen Indikatoren, Zeichenwerkzeugen und Chart-Typen ohne Zusatzkosten – für fundierte Entries und präzise Exits

Nutze unsere Pro Charts mit allen wichtigen Indikatoren, Zeichenwerkzeugen und Chart-Typen ohne Zusatzkosten – für fundierte Entries und präzise Exits Trading so easy: Mit der Easy Trading Matrix findest du schnell das Produkt, das zu deiner Marktmeinung passt und dein Chance-Risiko-Verhältnis optimiert

Gut zu wissen: Mit finanzen.net ZERO integrierst du dein Trading bequem in Deutschlands größtes Börsenportal. Greife direkt aus finanzen.net auf dein Depot zu – oder nutze die finanzen.net ZERO App, die von fast 50.000 Tradern mit 4,7 Sternen bewertet wird.

Übrigens: finanzen.net ZERO ist „Kosten­sieger“ der Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2025) und landet im Vergleich mit allen Online-Bro­kern ganz vorne. Weitere sehr gute Bewertungen vergaben kürzlich das Handelsblatt ("Beste Online-Broker" und "Gut" im Broker-Vergleich 05/2026) und Börse-Online ("Beste Konditionen" in der Leserwahl, 13/2026).

Profitiere auch du von einem Broker, der deine Anforderungen genau versteht und dir exakt die Tools bietet, die für echte Trader zählen!

finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

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