Online-Seminar: Der Kunstmarkt - (K)ein Buch mit sieben Siegeln

» Jetzt kostenfrei anmelden und mehr über diese exklusive Anlageklasse erfahren!

Unreguliert, intransparent, unzugänglich: Für viele Menschen ist der Kunstmarkt das sprichwörtliche Buch mit Sieben Siegeln. Dabei zählt Kunst nicht nur zu einer der attraktivsten und stabilsten Anlageklassen und gehört in jedes gut diversifizierte Portfolio. Der Markt öffnet sich auch: Neue Geschäftsmodelle machen das Investment in Kunst massentauglich und demokratisieren diese bisher exklusive Anlageklasse. Zeit, um im Online-Seminar am 21. März ab 18 Uhr den Markt und seine Dynamiken verstehen zu lernen.

Im Online-Seminar mit den Gründern von arttrade lernen Sie in 60 Minuten die wichtigsten Fakten über den Kunstmarkt, seine Dynamiken und die Kriterien für erfolgreiche Investments: Wer sind die wichtigsten Player am Markt, wo sind die globalen Kunstzentren, welche Veränderungen gibt es, welche Trends - Stichwort NFTs? Melden Sie sich jetzt noch schnell an und erfahren Sie heute um 18 Uhr mehr zu dieser exklusiven Anlageklasse und ihren Renditechancen!

» Hier klicken, kostenfrei anmelden und in chancenreiche Kunstwerke investieren!

Los geht es mit einer Einführung in die Anlageklasse Kunst und die Marktstruktur für alle, die sich mit der Materie zum ersten Mal auseinandersetzen. Danach folgt ein Deepdive zu den wichtigsten Akteuren am Mark - Händler, Auktionshäuser und Sammler - und den Marktentwicklungen 2021/2022. Abgerundet wird das Anlage-Seminar mit einem Ausblick auf laufende Jahr. Abschließend erklären die Gründer von arttrade, wie man sich bereits mit kleinen Beträgen an den Werken der gefragtesten Künstler der Welt beteiligen und an der Wertentwicklung partizipieren kann.

» Jetzt noch reinklicken und erfahren, wie Sie Ihr Portfolio mit Kunstinvestments diversifizieren!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Svenja Heyer, David Riemer und Julian Kutzim (von links nach rechts) sind die Gründer von arttrade. Das FinTech ermöglicht Anlegern erstmals den Zugang zur Anlageklasse Kunst.

Bildquellen: antoniodiaz / Shutterstock.com