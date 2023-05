Um 18 Uhr live: Wachstumsmarkt Medizin - so profitieren Anleger von neuen Trends in der Pharma-Industrie

Die Digitalisierung ist einer der stärksten Treiber für den Fortschritt im Gesundheitswesen und bietet enorme Möglichkeiten für Investoren. Mit neuen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten können medizinische Fortschritte erzielt und die Qualität der Versorgung für Patienten gesteigert werden. Die Biotechnologie-Branche, insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen, spielen hier eine wichtige Rolle. Mit bahnbrechenden Innovationen in der Arzneimittelentwicklung und Quantensprüngen in verschiedenen Therapiefeldern ist der BioPharma-Sektor einer der zentralen Wachstumsbranchen des 21. Jahrhunderts.

Um Anlegern einen umfassenden Überblick über diese wachsenden Märkte zu geben, laden apoAsset und Medical Strategy zu einem Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr ein. Andreas Dittmer, Produktmanager bei apoAsset, und Thomas Vorlicky, Leiter Vertrieb, Marketing & ESG bei Medical Strategy, werden Ihnen einen Einblick in den wachsenden Markt für digitale Gesundheit und Biotechnologie sowie die neuesten Entwicklungen und Trends in diesem Bereich geben. Dabei stellen sie Ihnen auch ihre Strategie vor, wie Sie als Anleger in beide Themen investieren können.

Anlageexperte und Produktmanager Andreas Dittmer führt Ihnen vor, wie Sie mit dem Megatrend Gesundheit das Chance-Risiko-Profil Ihres Portfolios optimieren können. "Ich zeige im Detail auf, welche Unternehmen und Produkte vielversprechend sind und wie Sie gezielt in diese investieren können, um so ganz nebenbei die konjunkturzyklische Abhängigkeit Ihres Portfolios minimieren können."

Thomas Vorlicky zeigt Ihnen ausführlich, was innovative Biotech-Unternehmen leisten und gibt Ihnen darüber hinaus ein konkretes Bild der aktuellen Marktlage und deren historische Chance in diesem Zukunftsmarkt. "Im Online-Seminar am heutigen Abend um 18 Uhr stelle ich unter anderem die Innovationsmotoren der Biopharma-Branche vor", kündigte Thomas Vorlicky im Vorgespräch an.

Melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Megatrend-Webinar an und nehmen Sie heute Abend um 18 Uhr ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - selbstverständlich kostenlos!

Ihre Experten im Webinar

Andreas Dittmer ist seit 2003 bei der Apo Asset Management GmbH tätig, aktuell als Produktmanager / Client Portfolio Manager. Zuvor als Vertriebsdirektor für institutionelle Anleger und als Portfolio Manager. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und berufsbegleitendem BWL-Studium bei der Westfalenbank AG arbeitete er dort als Portfolio Manager.

Thomas Vorlicky ist seit 2020 bei der Medical Strategy GmbH, zuletzt als Leiter Vertrieb, Marketing & ESG. Nach seinem BWL-Studium startete er seine Karriere in diversen Positionen innerhalb der HypoVereinsbank.

