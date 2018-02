Kostenloses Online-Seminar: Mit ETFs 2018 auf Renditejagd gehen

ETFs, also börsengehandelte Indexfonds, sind nicht nur kostengünstig und transparent, sie sind auch besonders anpassungsfähig. Im Webinar am 5. Februar zeigt Ihnen ETF-Spezialistin Heike Fürpaß-Peter von Lyxor ETF, wie riesig das Potential von Indexfonds ist und wie Sie mit ETFs optimal auf Renditejagd gehen.

Heike Fürpaß-Peter wirft einen Blick in die Welt der ETFs und gibt Ihnen einen Ausblick auf 2018. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie bequem von Ihrem PC oder Smartphone an dieser Veranstaltung teil - selbstverständlich kostenlos!

Die ETF-Expertin erläutert darüber hinaus, wie ETFs funktionieren, wie sie sich von anderen Anlagelösungen unterscheiden und wie die besten Einsatzmöglichkeiten für ETFs im Portfolio aussehen. Anhand diverser Beispiele führt Heike Fürpaß-Peter vor, wie ETFs Zugang zu verschiedenen Märkten bieten und welche Chancen im aktuellen Marktumfeld existieren. Das sollten Sie nicht verpassen!

Ihre Expertin

Heike Fürpaß-Peter ist seit 2008 für Lyxor tätig und leitet den öffentlichen Vertrieb der Lyxor ETFs in Deutschland und Österreich. Nach Ihrem Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck und den USA startete Sie 1998 bei Merrill Lynch in Frankfurt ihre berufliche Laufbahn. Dort begleitete sie die ersten ETF-Emissionen in Europa.

