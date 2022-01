Jedes siebte Unternehmen befürchtet Geschäftsaufgabe wegen Corona

Umfassende staatliche Hilfen haben dafür gesorgt, dass die Insolvenzwelle bislang ausgeblieben ist, aber trotzdem sieht fast jedes siebte Unternehmen in Deutschland sich in seiner Existenz durch die Corona-Krise gefährdet. Mit 14 Prozent ist der Anteil im Dezember genauso hoch geblieben wie bei der vorangegangenen Erhebung im Juni 2021. Dies geht aus der Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor.

An der Spitze der bedrohten Unternehmen stehen nach wie Reisebüros und -veranstalter mit 73,2 Prozent und Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft mit 67,4 Prozent. Im Einzelhandel sahen am Jahresende 17,1 Prozent der Unternehmen eine existenzbedrohende Situation im Juni waren es 14,4 Prozent.

Auch im Gastgewerbe bleibt die Situation weiterhin sehr kritisch. Mehr als die Hälfte der Betriebe fühlt sich in der Existenz bedroht: Restaurants und Gaststätten gaben dies zu 52,5 Prozent an, nach 55,4 Prozent im Juni. In der Beherbergung waren es 58,8 Prozent, nach 52,1 Prozent im Juni.

Im Verarbeitenden Gewerbe sehen dagegen nur 5,7 Prozent ihren Fortbestand gefährdet. Wie bereits im Juni sind hier die Bekleidungsindustrie und die Druckbetriebe mit jeweils 21,3 Prozent am häufigsten betroffen.

Die Unternehmensinsolvenzen dagegen sind rückläufig. Sie sanken um 10,8 Prozent auf 14.300 Fälle. Dies sei der niedrigste Wert seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999. Gemessen an 2012 seien es nur noch halb so viele, hieß es dazu von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Dass trotz Einschränkungen in vielen Branchen und schwacher Konjunktur eine Insolvenzwelle ausblieb, führt Creditreform auf die umfassenden staatlichen Hilfen zurück.

Henkel-Aktie auf Platz 1

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Henkel enttäuscht, doch in diesem Jahr klettert er Titel im noch jungen Jahr auf ein sattes Plus von 16 Prozent. Mit Bayer ist ein Nachzügler des Jahres 2021 mit plus 12 Prozent in diesem Jahr ebenfalls stark. Die Henkel-Aktie hat den Abwärtstrend seit April ebenfalls überwunden, wenn auch nicht nachhaltig. Ein steigender MACD (Momentum) stützt den Titel, allerdings ist der Indikator inzwischen auf einem hohen Niveau. Eine Konsolidierung erscheint daher möglich. Die nächsten Ziele auf der Oberseite sind die 200-Tagelinie (rot) bei knapp 84 Euro und das Hoch aus dem August bei knapp 90 Euro.

Am Erfolg von Henkel lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

