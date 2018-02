Experten-Webinar: Der BlackRock-Marktausblick 2018

Zugegeben, die komplexe Welt an den Finanzmärkten in nur wenigen Themen und in 45 Minuten zu umreißen, ist keine leichte Aufgabe. Felix Herrmann, Investment-Stratege bei BlackRock, wagt dennoch den Versuch und blickt im Webinar am 19. Februar auf das Jahr 2018.

» Hier zum Online-Seminar mit Investment-Stratege Felix Herrmann anmelden!

Der Finanzprofi beleuchtet die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten weltweit, bewertet die wichtigsten makroökonomischen Events und Wahlen, nimmt die Auswirkungen der Steuerreform in den USA unter die Lupe, zeigt Chancen und Risiken der Geldpolitik auf und blickt nicht zuletzt auf die asiatischen Märkte.

Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Experten-Webinar an und erfahren Sie, wie es in den kommenden Monaten an den Aktienmärkten weitergeht, welche politischen Ereignisse die Börsen beeinflussen und welche Rolle dabei die Steuerreform in den USA spielt. Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

Ihr Experte im Webinar

Felix Herrmann, CFA, betreut als Investment-Stratege bei BlackRock Kunden in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Er arbeitet dabei eng mit den Chief Investment-Strategen für diese Regionen zusammen. Um BlackRock-Kunden eine tiefgreifende Markteinsicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen, steht Felix Herrmann zudem in intensivem Austausch mit allen Geschäftsbereichen und stellt der Region makroökonomische Prognosen und Investment-Ideen zur Verfügung. Bevor er 2016 zu BlackRock kam, arbeitete er als Anleihen-Stratege bei der DZ Bank AG in Frankfurt mit Fokus auf den Markt für Staatsanleihen in der Eurozone . Seinen CFA-Titel erwarb er im Jahr 2014.

