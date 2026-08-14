Meine 7 wichtigsten KI-Agenten für Aktienresearch

KI-Research-Webinar

14.08.26 11:37 Uhr

Simon Betschinger zeigt, wie er 7 KI-Agenten in seine tägliche Aktienresearch-Routine integriert hat, um gezielt Trading- und Investing-Chancen zu entdecken. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

• Im Webinar erklärt Betschinger praxisnah die Aufgaben und Grenzen der KI-Agenten in der Aktienanalyse und gibt Einblicke in erfolgreiche Trading-Strategien.

• TraderFox-Gründer Simon Betschinger integriert sieben spezifische KI-Agenten in seine tägliche Recherche, um von der Ideenfindung bis zur Analyse gezielt vorzugehen.

• Künstliche Intelligenz revolutioniert die Aktienrecherche, indem sie große Datenmengen schnell analysiert und so neue Chancen für Anleger schafft.

Künstliche Intelligenz verändert zunehmend auch die Art, wie Anleger nach Aktien und Chancen an den Märkten suchen. KI-Agenten können große Datenmengen in kurzer Zeit auswerten und liefern damit eine zusätzliche Grundlage für die eigene Recherche..

Im Webinar am 19. August 2026 um 12:15 Uhr zeigt TraderFox-Gründer Simon Betschinger, wie er 7 KI-Agenten fest in seine tägliche Aktienresearch-Routine integriert hat. Er erklärt, wie die Tools zusammenspielen und wie er damit gezielt nach spannenden Trading- und Investing-Gelegenheiten sucht.

Simon Betschinger stellt seine 7 wichtigsten KI-Agenten im Detail vor und zeigt an konkreten Beispielen, wofür er jeden einzelnen einsetzt - von der ersten Ideenfindung bis zur tieferen Analyse einzelner Titel.

Welche Aufgaben können KI-Agenten in der Aktienresearch heute schon sinnvoll übernehmen? Wo liegen die Grenzen? Im Online-Seminar für technikaffine Anleger erhältst Du praxisnahe Antworten direkt vom Profi.

Jetzt kostenlos anmelden und deine Frage an Simon Betschinger stellen!





Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox und einer der erfahrensten Trader Deutschlands. Ihm ist es mit verschiedenen Depots bereits mehrfach gelungen, aus 100.000 Euro eine Million zu machen: Von 2006 bis 2010 wurden daraus über 1 Million Euro, von 2016 bis 2024 sogar 4 Millionen Euro - unter anderem dank eines Ver300fachers bei NVIDIA. Sein Stillhalter-Depot hat er in den letzten Jahren verfünffacht. Seine Vorgehensweise vermittelt er auf traderfox.academy sowie in seinen Webinaren direkt und praxisnah.