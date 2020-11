Online-Seminar: E-Sports und Video Gaming - so können Sie als Anleger an einem der mächtigsten Megatrends teilhaben!

Ausgestattet mit Controllern, Bildschirmen und flinken Händen treten im elektronischen Sport, kurz E-Sports, Profis in organisierten Wettkämpfen gegeneinander an. Tausende E-Sportler kämpfen in Tournieren um die Preisgelder, die sich mit denjenigen messen können, um die beispielsweise Golfer und Tennisplayer konkurrieren. Aus dem einstigen Nischenmarkt des elektronischen Sports ist inzwischen ein Markt mit Umsätzen in Millionenhöhe geworden. Das Potenzial dürfte damit noch nicht ausgeschöpft sein. Gemäß Statista dürften die Umsätze im E-Sports Markt noch erheblich weiter wachsen.

Das gewaltige Wachstum, welches die E-Sport-Branche in den letzten Jahren verzeichnen konnte, wurde vor allem durch eine günstige demografische Entwicklung, eine verbesserte Produktqualität sowie eine bessere Internetverbindung getragen. Im laufenden Jahr hat außerdem das Corona-Virus und der verhängte Lockdown die Branche weiter angetrieben. Doch wie können Sie als Anleger von diesem Megatrend profitieren? Das erfahren Sie im Online-Seminar am 1. Dezember. David Hartmann und Daniel Wenger zeigen Ihnen, welche Chancen Gaming und E-Sports für Anleger eröffnen.

"Das enorme Wachstumspotenzial des E-Sports und Gaming Sektors könnte auch Anlegern interessante Chancen eröffnen. Zu diesem Zweck hat Vontobel ein Partizipations-Zertifikat auf den Vontobel E-Sports und Gaming Index aufgelegt", sagt David Hartmann im Vorgespräch. Beim Index handelt es sich um einen von Vontobel gemanagten Index, in dem aktuell 22 Aktien von Unternehmen enthalten sind, die im Bereich Gaming und E-Sports tätig sind. Vontobel Investment Spezialisten analysieren dabei die verschiedensten Gaming-Aktien und nehmen die potenziell erfolgversprechendsten in den Index mit auf. Im Online-Seminar am 1. Dezember erfahren Sie ab 18 Uhr, wie Sie als Anleger von Gaming-Aktien profitieren können.

Ihre Experten

Daniel Wenger arbeitet seit 2007 für Vontobel und ist seit dem Jahr 2010 im Investment Advisory tätig. Neben seiner Rolle als Senior Investment Advisor agiert er auch als Co-Portfoliomanager für das E-Sports & Gaming Zertifikat. Diese Strategie wurde bereits im Juli 2019 mit einer Drittbank lanciert und wird nun auch als Vontobel-Produkt emittiert.

David Hartmann ist als Produktmanager für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Seine Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen.

