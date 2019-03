Online-Seminar: Megatrend Gesundheit - so setzen Sie auf die Innovationsmotoren der Biopharma-Branche

Der Gesundheitsmarkt gilt als Megatrend: Der Fortschritt in der Medizin ist unaufhaltsam, Therapien werden immer effizienter, die Unter­nehmen senken dank neuer Tech­nolo­gien die Kosten. Für Sie als Anleger bietet dies enormes Potenzial. Laut einer Studie der Unter­neh­mens­beratung Roland Berger wächst allein der digitale Gesund­heits­markt im Schnitt um 21 Prozent pro Jahr.

Wie Sie als Anleger an dieser Entwicklung rund um das Thema Gesundheit am besten partizipieren, verrät Ihnen Gilberto Mei von Apo Asset im Online-Seminar am 26. März. Der Anlage­experte zeigt ausführlich die Chancen des Gesundheitsmarktes auf, stellt Ihnen die pro­fita­belsten Unter­nehmen der Pharma- und Biotechbranche vor und gibt Ihnen darüber hinaus kon­krete Anlage­tipps zum Mega­trend Gesund­heit.

» Jetzt kostenlos anmelden und Profi-Tipps zum Megatrend Gesundheit erhalten!

"Im Webinar am kommenden Dienstag stelle ich unter anderem die Inno­vations­motoren der Biopharma-Branche vor", kündigte Gilberto Mei im Vorgespräch an. "Ich zeige im Detail auf, wie Sie ganz einfach in besonders aussichts­reiche Unter­nehmen investieren und vom Megatrend Gesundheit profitieren können. Und ganz nebenbei können Sie so auch noch die konjunkturzyklische Abhängigkeit Ihres Portfolios minimieren."

Melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Megatrend-Webinar an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - selbstverständlich kostenlos!

» Hier klicken und live beim Experten-Webinar dabei sein!

Ihr Experte im Webinar

Gilberto Mei ist seit 2011 stellvertretender Direktor der Apo Asset GmbH und Leiter Retailvertrieb. Der Anlageprofi steht im ständigen Kontakt mit den Kunden und ist in die Entwicklung von Fondskonzepten und Management-Verfahren eingebunden. Zuvor war er zwei Jahre lang für die Apano GmbH tätig. Von 1996 bis 2007 war er bei der DekaBank Frankfurt unter anderem Abteilungsdirektor im Bereich Betreuung Institutionelle Kunden. Seine Asubildung absolvierte er bei der Dresdner Bank in Dpüsseldorf, bevor er dort zwischen 1992 und 1996 Leiter des Sachgebiets Terminbörse im Anlagemanagement wurde.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Adam Michal Ziaja / Shutterstock.com