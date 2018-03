Vermögensverwaltung selbst gemacht: Die ComStage Portfolio-ETFs

Börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs, kombinieren clever die breite Streuung traditioneller Fonds mit der fortlaufenden Handelbarkeit von Aktien. Für Privatanleger, die Zeit und Aufwand weiter reduzieren möchten, sind Portfolio-ETFs perfekt geeignet. Mit Portfolio-ETFs müssen Sie die Bausteine ihres Portfolios nicht selbst zusammenstellen - das ist nicht nur besonders bequem, sondern eröffnet auch große Anlagechancen.

Für den Aufbau eines langfristig erfolgreichen Portfolios ist ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis besonders wichtig. Dabei hilft eine Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, wie Aktien, Renten und Rohstoffe.

Über die ComStage Vermögensstrategie-ETFs können Sie als Anleger in ein breit diversifiziertes Portfolio aus ETFs investieren. Damit partizipieren Sie an der möglichen Ertragskraft verschiedener Märkte und Assetklassen - ob defensiv, ausgewogen oder offensiv: Jeder Anlegertyp findet genau den Portfolio-ETF, der zu ihm passt. Das sollten Sie nicht verpassen!

Ihr Experte

Thomas Meyer zu Drewer ist als Geschäfts­führer verantwortlich für ComStage ETFs. Er absolvierte neben dem Abschluss seines Diploms in Volkswirtschafts­lehre in Bonn das Berufs­diplom "Certified European Financial Analyst" (CEFA). Seine Karriere begann als Trainee bei der Commerzbank AG. Später war er Senior Fonds­manager bei der ADIG Investment in Frankfurt. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Fonds­managements und als Vorstands­mitglied bei zwei großen Asset Managern in München. Vor seiner Zeit bei ComStage ETFs war er einige Jahre für einen ausländischen Vermögens­verwalter tätig. Mit Exchange Traded Funds ist er seit der Einführung in Europa im April 2000 beschäftigt.

Bildquellen: max sattana / Shutterstock.com