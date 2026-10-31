Kostenlose Aktienanalyse: So funktioniert der 360-Aktienreport

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Nvidia Tesla Apple oder ein anderer Börsenwert Ist die Aktie tatsächlich so attraktiv wie es die Schlagzeilen vermuten lassen Mit dem neuen kostenlosen Aktienreport Service von WH SelfInvest können Anleger jetzt ganz einfach einen Bericht zu ihrer Wunschaktie anfordern

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Wichtigste in Kürze

Der 360°-Aktienreport ist eine kostenlose Aktienanalyse von WH SelfInvest, die Sie als PDF per E-Mail erhalten, ohne Warteschlange nach etwa 3 bis 4 Minuten.

Ein Gesamtscore von 0 bis 100 fasst vier Bereiche zusammen: Fundamentaldaten (36 %), Analysten (24 %), Technik (20 %) und Momentum (20 %).

Der Report umfasst 16 Abschnitte, vom Geschäftsmodell über Kennzahlen und Charttechnik bis zu Optionsbeispielen.

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch; pro E-Mail-Adresse ist ein Report pro Woche möglich.

Der Report ist eine Momentaufnahme auf Basis öffentlicher Daten und keine Anlageberatung.

Eine kostenlose Aktienanalyse spart Zeit, wenn Sie eine Aktie schnell einordnen wollen. Wer ein Unternehmen selbst prüft, steht vor Bilanzzahlen, Analystenmeinungen, Charts und Nachrichten aus vielen Quellen. Der 360°-Aktienreport von WH SelfInvest bündelt diese Informationen in einem PDF und verdichtet sie zu einem Score von 0 bis 100. Sie geben nur den Aktiennamen oder das Börsenkürzel ein und erhalten den Bericht per E-Mail.

Dieser Ratgeber zeigt, was im Report steht, wie der Score entsteht und wie Sie das Ergebnis am Beispiel Tesla lesen. Außerdem erfahren Sie, wo die Grenzen einer automatisierten Aktienanalyse liegen.

Was ist der 360°-Aktienreport?

Der 360°-Aktienreport ist eine kostenlose, automatisch erstellte Aktienanalyse, die Fundamentaldaten, Charttechnik, Analystenmeinungen und Momentum einer einzelnen Aktie auf rund acht Seiten zusammenfasst. Sie fordern ihn über ein Webformular an und erhalten ihn als PDF per E-Mail. Anbieter ist der Luxemburger Online-Broker WH SelfInvest gemeinsam mit seiner Marke Freestoxx für US-Aktien und -Optionen.

Die Zahlen stammen laut Report von Yahoo Finance. Kennzahlen und Score werden nach festen Regeln berechnet, eine KI formuliert nur die erläuternden Texte. Gleiche Eingangsdaten ergeben deshalb denselben Score, unabhängig davon, wie die Texte formuliert sind.

Welche Inhalte enthält die kostenlose Aktienanalyse?

Die kostenlose Aktienanalyse besteht aus 16 Abschnitten, die von der Unternehmensbeschreibung bis zu konkreten Anlagebeispielen reichen. Jeder Abschnitt beantwortet eine Frage, die sich Anleger vor einer Entscheidung typischerweise stellen.

Bereich Abschnitte im Report Was Sie erfahren Unternehmen 1–3: Tätigkeit, Geschäftsmodell, aktuelle Nachrichten Womit das Unternehmen Geld verdient und was den Kurs gerade bewegt Kurs und Analysten 4–5: Kursverlauf, Kursziele, Quartalszahlen, Empfehlungen Verteilung von Kaufen, Halten und Verkaufen, Spanne der Kursziele, jüngste Anpassungen Fundamentaldaten 6–8 und 11: Stärken, Risikopunkte, spezifische Risiken, Zusammenfassung Kurs-Gewinn-Verhältnis, Nettomarge, Eigenkapitalrendite, Verschuldung, freier Cashflow Ausblick 9–10: Worauf Anleger achten sollten, Stimmung in Anlegerforen Anstehende Termine und mögliche Kurstreiber Technik 12–13: RSI, MACD, Momentum, Money Flow Index, gleitende Durchschnitte Ob der Kurstrend Rückenwind oder Gegenwind liefert Bewertung 14–15: Zusammensetzung des Gesamtscores, Schlussfolgerung Endurteil mit Punktzahl und Einstufung Beispiele 16: Aktie kaufen, Call kaufen, Put schreiben Wie die drei klassischen Wege funktionieren, mit Strike und Break-even

Fachbegriffe erklärt der Report direkt im Text. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gibt zum Beispiel an, wie viel Anleger für einen Dollar Unternehmensgewinn zahlen. Der RSI (Relative-Stärke-Index) stellt Kursgewinne den Kursverlusten auf einer Skala von 0 bis 100 gegenüber. Werte über 70 gelten klassisch als überkauft, Werte unter 30 als überverkauft.

Wie entsteht der Gesamtscore im Aktienreport?

Der Gesamtscore ist ein gewichteter Durchschnitt aus vier Teilscores: Fundamentaldaten zählen 36 %, Analysten 24 %, Technik 20 % und Momentum 20 %. Jeder Teilscore reicht von 0 bis 100 und setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.

Teilscore Gewicht Komponenten Vergleichsmaßstab laut Report Fundamentaldaten 36 % Bewertung, Wachstum, Rentabilität, Bilanz, EPS-Erfolgsbilanz Durchschnittswerte des Sektors, z. B. KGV von rund 20 Analysten 24 % Ratingverteilung, Kursziel, jüngste Anpassungen Rund 75 % Kaufempfehlungen und +25 % Kursziel gelten als gewöhnlich Technik 20 % Vier Indikatoren, Trend über 50- und 200-Tage-Linie, 12-Monats-Verlauf Ein Markt macht im Schnitt etwa +10 % pro Jahr Momentum 20 % Momentum-Z-Score nach MSCI-Logik Vergleich mit anderen US-Aktien

Der Report rechnet typische Verzerrungen heraus. Weil rund 75 % aller Analystenempfehlungen auf „Kaufen“ lauten, zählt ein solcher Anteil nur als Durchschnitt. Ein Kursziel 25 % über dem aktuellen Kurs gilt ebenfalls als normal. Gewinnüberraschungen werden bei 30 % gekappt, damit ein einmaliger Buchungsposten nicht das ganze Ergebnis bestimmt.

Der Momentum-Score folgt dem Ansatz der MSCI Momentum Indexes. Dabei wird die Kursentwicklung über sechs und zwölf Monate, jeweils ohne den letzten Monat, durch die Schwankungsbreite (Volatilität) der Aktie geteilt und als Z-Score standardisiert. Ein Z-Score misst, wie weit ein Wert vom Durchschnitt entfernt liegt; null ist genau durchschnittlich. Ein ruhiger Anstieg zählt so mehr als derselbe Anstieg mit starken Ausschlägen.

Rechenbeispiel Tesla (Stand: 20. Oktober 2026):

39 × 0,36 + 21 × 0,24 + 35 × 0,20 + 42 × 0,20 = 34,5 Punkte.

Der Report weist das Ergebnis als 34/100 mit der Einstufung „Leicht negativ“ aus.

Aktienanalyse am Beispiel: Wie lesen Sie den Tesla-Report?

Am Beispiel Tesla zeigt sich, dass der Gesamtscore nur der Einstieg ist und die Teilscores die eigentliche Geschichte erzählen. Der Report vom 20. Oktober 2026 kommt auf 34 von 100 Punkten. Er dient hier nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der Aktie.

Kennzahl Wert Tesla Vergleich im Report Umsatzwachstum (Vorjahr) +25,5 % Im Sektor etwa 6 % üblich Erwartetes KGV 173 Im Sektor etwa 20 Nettomarge 3,7 % Im Sektor etwa 8 % Eigenkapitalrendite 4,7 % Etwa 15 % bei soliden Unternehmen Schulden je 100 $ Eigenkapital 18 $ Im Sektor rund 80 $ Analysten (44) 19 Kaufen, 21 Halten, 4 Verkaufen Kursziele von 25 $ bis 600 $

Quelle: 360°-Aktienreport TSLA, Daten von Yahoo Finance, Stand: 20. Oktober 2026.

Die Teilscores liegen weit auseinander. Die Bilanz erhält 88 von 100 Punkten, die Bewertung 0 von 100. Das Unternehmen steht finanziell also solide da, die Aktie ist im Verhältnis zum aktuellen Gewinn aber sehr hoch bewertet. Beides kann gleichzeitig stimmen.

Lesen Sie einen Report deshalb in drei Schritten:

Vergleichen Sie die Teilscores: Wo liegen Stärken, wo Schwächen? Prüfen Sie die Spanne der Kursziele: Bei Tesla reicht sie von 25 bis 600 US-Dollar. Eine so breite Spanne zeigt große Uneinigkeit unter Analysten. Achten Sie auf Termine: Der Report nennt die Q3-Zahlen am 21. Oktober 2026. Nach solchen Terminen kann ein Report vom Vortag schnell überholt sein.

Wie sich die Lage nach den Quartalszahlen verändert hat, zeigt die aktuelle Tesla-Aktienanalyse von Freestoxx.

So fordern Sie Ihren kostenlosen Aktienbericht an

Den kostenlosen Aktienbericht fordern Sie in vier Schritten über ein Webformular an; ohne Warteschlange liegt er nach etwa 3 bis 4 Minuten im Postfach.

Öffnen Sie die Seite Kostenloser Aktienbericht in Ihrer Sprache. Geben Sie den Aktiennamen oder das Tickersymbol ein, zum Beispiel „TSLA“ für Tesla. Das Tickersymbol ist das Börsenkürzel einer Aktie. Tragen Sie Vorname, Name und E-Mail-Adresse ein und lösen Sie das Captcha. Senden Sie die Anfrage ab und bestätigen Sie sie im folgenden Fenster.

Die KI benötigt für einen vollständigen Report etwa 1 bis 1,5 Minuten. Bei vielen gleichzeitigen Anfragen entsteht eine Warteschlange, die Zustellung dauert dann länger.

Mit der Anfrage willigen Sie ein, weitere Informationen zu Trading und Einladungen zu Veranstaltungen zu erhalten. Abmelden können Sie sich jederzeit.

Was kann eine automatisierte Aktienanalyse leisten – und was nicht?

Eine automatisierte Aktienanalyse liefert einen schnellen, einheitlichen Überblick, ersetzt aber weder Ihre eigene Prüfung noch eine Anlageberatung.

Stärken

Zeitersparnis: Kennzahlen, Analystenurteile und Charttechnik stehen gebündelt in einem Dokument.

Einheitliche Methodik: Jede Aktie wird nach denselben Regeln bewertet, das macht Reports vergleichbar.

Einordnung: Werte stehen neben Branchen- oder Marktdurchschnitten, statt isoliert zu bleiben.

Verständlichkeit: Jede Kennzahl wird beim ersten Auftreten kurz erklärt.

Grenzen

Momentaufnahme: Daten können laut Report abweichen oder veraltet sein, besonders rund um Quartalszahlen.

Datenbasis: Grundlage sind öffentlich verfügbare Daten, keine Gespräche mit dem Unternehmen.

Keine persönliche Eignung: Anlageziel, Zeithorizont, Risikobereitschaft und Steuern bleiben unberücksichtigt.

Lücken möglich: Für Tesla fand der Report zum Beispiel keine Forenbeiträge und konnte die Stimmung nicht bewerten.

Eine nüchterne Datenbasis hilft besonders bei viel diskutierten Aktien. Die BaFin hat in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2026“ erstmals Risiken für Verbraucher hervorgehoben, darunter riskantere Anlageentscheidungen nach Informationen von Finfluencern in sozialen Medien.

Was bedeuten die Optionsbeispiele im Report?

Die Optionsbeispiele im Report zeigen, wie Call-Kauf und Put-Verkauf grundsätzlich funktionieren; sie sind Lehrbeispiele, keine Handelsvorschläge.

Eine Option ist das Recht (beim Kauf) oder die Pflicht (beim Verkauf, auch „Schreiben“ genannt), eine Aktie zu einem festgelegten Preis, dem Strike, zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen sind komplexe Instrumente und nicht für jeden Anleger geeignet.

Beispiel, vereinfacht: Tesla-Kurs 375,40 $, Verfall 20. November 2026, ein Kontrakt über 100 Aktien, ohne Kommissionen und Wechselkurskosten (Stand: 20. Oktober 2026).

Kurs am Verfallstag Call kaufen (Strike 375 $, Prämie 20,95 $) Put schreiben (Strike 375 $, Prämie 18,65 $) 420 $ Gewinn 2.405 $ Gewinn 1.865 $ (erhaltene Prämie) 375 $ Verlust 2.095 $ (gesamte Prämie) Gewinn 1.865 $ 300 $ Verlust 2.095 $ (gesamte Prämie) Verlust 5.635 $; Sie kaufen 100 Aktien zu je 375 $

Der Call-Käufer verliert höchstens die gezahlte Prämie. Der Put-Schreiber erhält die Prämie sofort, trägt aber das Risiko eines starken Kursrückgangs: Fiele die Aktie auf null, läge der Verlust bei 35.635 $. Für geschriebene Optionen verlangt der Broker zudem eine Sicherheitsleistung. Kommissionen und Wechselkurskosten schmälern in der Praxis jedes Ergebnis.

Grundlagen zu Optionen und anderen Instrumenten finden Sie in der kostenlosen E-Book-Bibliothek von WH SelfInvest.

Fazit: Kostenlose Aktienanalyse als Ausgangspunkt nutzen

Eine kostenlose Aktienanalyse wie der 360°-Aktienreport eignet sich, um eine Aktie in wenigen Minuten strukturiert einzuordnen. Ihr größter Wert liegt in den Teilscores und Vergleichswerten, nicht in der einzelnen Zahl auf der Titelseite.

Nutzen Sie den Report als Ausgangspunkt: Prüfen Sie, ob er nach wichtigen Terminen noch aktuell ist, und gleichen Sie die Ergebnisse mit Ihrer eigenen Strategie ab.

Wer die Methoden dahinter vertiefen möchte, findet in den kostenlosen Webinaren von WH SelfInvest Einführungen in Fundamental- und Chartanalyse.

Fordern Sie jetzt Ihren persönlichen 360°-Aktienreport kostenlos an und analysieren Sie Ihre Wunschaktie!

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Häufige Fragen (FAQ)

Ist der Aktienreport wirklich kostenlos?

Ja, der 360°-Aktienreport kostet nichts und setzt kein Konto voraus. Sie geben lediglich Name und E-Mail-Adresse an. Mit der Anfrage stimmen Sie zu, dass WH SelfInvest Ihnen weitere Informationen zu Trading und Einladungen zu Veranstaltungen schickt. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie sich abmelden.

Für welche Aktien kann ich einen Report anfordern?

Sie können einen Report für alle Aktien anfordern, die im Handelsuniversum von Freestoxx verfügbar sind. Freestoxx ist das Angebot von WH SelfInvest für US-Aktien und -Optionen. Der Schwerpunkt liegt deshalb auf US-Werten wie Tesla, Apple oder Nvidia. Geben Sie im Formular einfach den Namen oder das Tickersymbol der gewünschten Aktie ein.

Wie oft kann ich einen Aktienreport anfordern?

Pro E-Mail-Adresse ist ein Report pro Woche möglich. Zusätzlich gilt ein Tageslimit für alle Anfragen zusammen. Ist es erreicht, zeigt die Website einen Hinweis, ab wann Sie es erneut versuchen können. Die Grenzen sorgen dafür, dass die KI-gestützte Erstellung auch bei hoher Nachfrage zuverlässig läuft.

Warum ist mein Report noch nicht angekommen?

Meist liegt der Report im Spam-Ordner oder die E-Mail-Adresse enthielt einen Tippfehler. Ohne Warteschlange kommt der Report nach etwa 3 bis 4 Minuten an. Bei vielen gleichzeitigen Anfragen dauert es länger, weil jeder Report einzeln erstellt wird. Prüfen Sie zuerst den Spam-Ordner und warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren.

Werden die Texte im Report von einer KI geschrieben?

Ja, die erläuternden Texte formuliert eine KI, die Zahlen und der Score stammen aber nicht von ihr. Kennzahlen und Score werden vorab nach festen Regeln aus den Marktdaten berechnet. Die KI beschreibt danach Geschäftsmodell, Nachrichten und Risiken in verständlicher Sprache. Ein vollständiger Report braucht dafür etwa 1 bis 1,5 Minuten.

Ist ein niedriger Score ein Verkaufssignal?

Nein, ein niedriger Score ist weder ein Verkaufssignal noch eine Anlageempfehlung. Er zeigt nur, dass Kennzahlen, Analystenurteile und Charttechnik zum Erstellungszeitpunkt überwiegend ungünstig ausfallen. Ob eine Aktie zu Ihnen passt, hängt von Anlageziel, Zeithorizont und Risikobereitschaft ab. Diese Faktoren kennt ein automatisch erstellter Report nicht.

In welchen Sprachen gibt es den Aktienreport?

Den Aktienreport gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Für jede Sprache gibt es eine eigene Anfrageseite, auf Deutsch heißt sie „Kostenloser Aktienbericht“, auf Englisch „Stock Report“. Fordern Sie den Report einfach über die Seite in Ihrer bevorzugten Sprache an. Aufbau und Methodik sind in allen Sprachen gleich.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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