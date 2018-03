Die Zinsen steigen - ist das die Wende und wie verhalten Sie sich?

Befinden wir uns bereits inmitten der Zinswende? "Die Antwort auf diese Frage hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab", sagt Finanzprofi Cyrus de la Rubia. Im Webinar am 20. März nimmt der Chefvolkswirt der HSH Nordbank diese Faktoren ganz genau unter die Lupe.

» Hier zum Zins-Webinar mit Cyrus de la Rubia anmelden!

Cyrus de la Rubia geht in dieser spannenden Veranstaltung unter anderem folgenden Fragen nach: Wie wird sich der neue Fed-Präsident Jerome Powell verhalten? Was macht sein Gegenpart EZB-Chef Mario Draghi? Ist die Konjunktur in den USA schon überhitzt und wie geht es weiter mit der Inflation? Melden Sie sich jetzt kostenlos zum Webinar an und nehmen Sie ganz bequem von ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil.

"Und nicht zuletzt spielt bei der Zinswende auch die Angst vor einem Handelskrieg eine wichtige Rolle", so der HSH-Chefvolkswirt, der bei dieser Live-Veranstaltung gerne auf Ihre Fragen zum Geschehen an den Finanzmärkten eingehen wird. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie mit dabei, es lohnt sich!

» Jetzt zum Webinar anmelden und mehr vom Finanzprofi erfahren!

Ihr Experte

Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der HSH Nordbank, ist Experte für die Währungs- und Zinsmärkte, die für die Kunden der HSH Nordbank von besonderer Wichtigkeit sind. Vor seinem Wechsel zur HSH Nordbank leitete Dr. de la Rubia bis 2005 die Abteilung Volkswirtschaft der Dresdner Bank Lateinamerika mit dem Fokus auf Emerging Markets. Dr. de la Rubia ist auch Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management und arbeitet für Berlin Economics, eine wirtschaftspolitische Beratungsgesellschaft für mittel- und osteuropäische Volkswirtschaften. Dr. Cyrus de la Rubia hat an der Universität Potsdam bei Prof. Dr. Fuhrmann zum Thema Kapitalmarktstrukturen promoviert. Sein volkswirtschaftliches Studium absolvierte Dr. de la Rubia an der Christian Albrecht Universität Kiel sowie an der Universidad Nacional de Córdoba (Argentinien).

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: HSH Nordbank