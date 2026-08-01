Kostenloses Webinar – Daily Trading Live: Der Blick auf die spannendsten Charts

Heute am Dienstag den 18082026 laden wir Sie um 1200 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar Daily Trading Live Der Blick auf die spannendsten Charts ein

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Heute, am Dienstag, den 18.08.2026 laden wir Sie um 12:00 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar „Daily Trading Live: Der Blick auf die spannendsten Charts“ ein.



Sommermonate gelten an den Börsen oft als zäh, daher ist es umso bemerkenswerter, wie stabil sich die Aktienmärkte derzeit zeigen und wie einige Indizes sogar neue Allzeithochs erreichen konnten. Doch häufig lohnt sich auch hier ein zweiter Blick: Wie breit ist die Bewegung wirklich und wie stark prägen einzelne Schwergewichte das Gesamtbild? Gleichgewichtete Indexvarianten liefern dazu eine hilfreiche Zusatzperspektive, weil sie die Dominanz einzelner Titel reduzieren.

Im Fokus steht, welche Ableitungen sich für die kommenden Wochen ergeben und welche Kurszonen bei den großen Indizes aus technischer Sicht derzeit besonders richtungsweisend sind. Ergänzend liefert der Blick auf gleichgewichtete Indexvarianten Hinweise darauf, wie breit die aktuelle Bewegung tatsächlich getragen wird. Bei den Edelmetallen rücken nach dem jüngsten Rücksetzer die Signale für Stabilisierung oder erneuten Druck in den Vordergrund und welche technische Marken dabei als Orientierung dienen. Als Zusatz gibt es eine kurze Wunschanalyse zu einem Markt nach Auswahl der Teilnehmenden.



Diese und weitere Themen behandelt unser Leiter Technische Analyse, Jörg Scherer, in unserem heutigen Webinar. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute am Dienstag, den 18.08.2026 um 12:00 Uhr statt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



