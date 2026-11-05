Kostenloses Webinar - Das Schwarze Gold – Brent und WTI am Ölmarkt

Heute am Donnerstag den 05112026 laden wir Sie um 1830 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar Das schwarze Gold Brent und WTI am Ölmarkt ein

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Heute, am Donnerstag, den 05.11.2026 laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar „Das schwarze Gold: Brent und WTI am Ölmarkt“ ein.



Der Ölmarkt zählt zu den wichtigsten Rohstoffmärkten weltweit. Gerade in einem Umfeld, das von geopolitischen Spannungen, Angebotsrisiken und wechselnden Konjunkturerwartungen geprägt ist, rückt seine Entwicklung besonders in den Fokus. In unserem nächsten Webinar nehmen wir die beiden Referenzsorten Brent und WTI genauer unter die Lupe und zeigen, welche Faktoren ihre Preisentwicklung beeinflussen. Darüber hinaus erläutern wir verständlich, worin sich Brent und WTI unterscheiden, wie Terminkontrakte auf Öl grundsätzlich funktionieren und wie sich unterschiedliche Marktmeinungen zum Ölmarkt über verschiedene Instrumente abbilden lassen. Dabei gehen wir auch darauf ein, welche Produkteigenschaften und Risiken Anleger kennen sollten.



Diese und weitere Themen behandelt unsere Referentin Lisa Hegi, in unserem heutigen Webinar. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute am Donnerstag, den 05.11.2026 um 18:30 Uhr statt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



