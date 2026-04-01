Kostenloses Webinar – Marktupdate: Most Traded & Aktuelle Tipps zum Derivatehandel

Heute am Dienstag den 14042026 laden wir Sie um 1830 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar Marktupdate Most Traded & Aktuelle Tipps zum Derivatehandel ein

Werbung





Heute, am Dienstag, den 14.04.2026 laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem kostenlosen Webinar „Marktupdate: Most Traded & Aktuelle Tipps zum Derivatehandel“ ein.



Die Märkte bleiben in Bewegung und genau das macht das aktuelle Umfeld für viele Anleger besonders spannend. Da sich die Kurse schnell ändern können und häufig durch eine Kombination aus makroökonomischen Signalen und geopolitischen Auslösern beeinflusst werden, ist es wichtig informiert zu bleiben und sich gut vorzubereiten.

Für Derivateanleger, die von Kursbewegungen in jede Marktrichtung profitieren können, ist es daher entscheidend, die aktuelle Lage im Blick zu haben, die beliebtesten Basiswerte zu kennen und zu wissen, wie man sich im Trading-Alltag strukturiert positionieren kann. Gerade in dynamischen Marktphasen kann es nützlich sein, Marktbeobachtungen in umsetzbare Trading-Ideen zu übersetzen, ohne das Risikomanagement zu vernachlässigen.

In diesem Webinar geben wir ein kompaktes Marktupdate und ordnen die wichtigsten Einflussfaktoren wie Zinsen, Inflation und anstehende Ereignisse ein. Anschließend werfen wir einen Blick auf die aktuell am häufigsten gehandelten Basiswerte ("Most Traded") und beleuchten, wo das größte Anlegerinteresse liegt. Daraus leiten wir praxisnahe Ansätze für den Handel ab und zeigen Ihnen konkrete und umsetzbare Tipps - inklusive wichtiger Hinweise zu Chancen und Risiken beim Derivatehandel.

Diese und weitere Themen beleuchtet unser Produktexperte Julius Weiß in unserem heutigen Webinar. Wie gewohnt haben Sie während der Veranstaltung die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet am heutigen Dienstag, den 14. April, um 18:30 Uhr statt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC



