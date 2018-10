Flexibel und günstig: So finden Sie die beste Geldanlage für alle Lebensphasen

Vertrauen - das ist nicht nur in einer Partnerschaft sehr wichtig, sondern auch beim langfristigen Vermögensaufbau. Denn die richtige Auswahl von Finanzprodukten entscheidet darüber, ob Sie sich nach einigen Jahren einen lang gehegten Traum erfüllen können oder wie hoch Ihre persönliche Zusatzrente ausfällt. Welchen Anlageprodukten können Sie als Anleger gerade in Niedrigzinsphasen vertrauen? Im Online-Seminar am Dienstag erklärt Finanzexperte Marcus Halter, wie Sie auf insbesondere bei einem langfristigen Anlagehorizont am besten investieren.

Am Dienstag ab 18 Uhr stehen unter anderem die folgenden Fragen im Vordergrund:

Welche Investitionsform lohnt sich für langfristig orientiere Anleger als "Partner fürs Leben"?

Wie gestalten Sie in Zeiten niedriger Zinsen Ihre Geldanlage gewinnbringend?

Wann lohnt sich ein Sparplan oder eine Einmalinvestition?

"In diesem Online-Seminar führe ich Ihnen als Anleger verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage vor und erkläre, wie Sie insbesondere bei einem langfristigen Anlagehorizont einfach, flexibel und kostengünstig Vermögen aufbauen", erklärt Marcus Halter von fintego im Vorgespräch.

Ihr Experte

Marcus Halter ist seit Juli 2016 bei der ebase in der Finanzport­folio­verwaltung tätig und verantwortlich für die Verwaltung der Managed Depots. Dazu gehört auch die digitale Vermögensverwaltung fintego, die mit ihrem Marktstart im Jahr 2014 zu den Pionieren im deutschen Robo-Advisor-Markt zählt. Herr Halter arbeitet seit 14 Jahren in der Investment­fondsbranche und war vor der ebase viele Jahre im Produktmanagement für Investmentfonds bei großen europäischen Finanzhäusern tätig. Er ist Diplom-Betriebswirt (FH), Certified Financial Planner (CFP®) und European Financial Advisor® (EFA).

