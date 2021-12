Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern halten an - Infineon fällt dennoch zurück

Wegen voraussichtlich anhaltender Lieferprobleme von Halbleitern bis 2023 dürften diese in Deutschland auch weiterhin Mangelware bleiben. Grund hierfür ist einer Studie zufolge, dass Europa bei Produktionskapazitäten im verarbeitenden Gewerbe und Investitionen in die Hafeninfrastruktur hinterherhinke.

Deshalb könnte sich die vollständige Normalisierung der Engpässe auf dem Kontinent über das Jahr 2022 hinaus verzögern, wenn die Nachfrage weiterhin über dem Potenzial bleibe, heißt es in der Untersuchung des Kreditversicherers Euler Hermes. Dies sei das wahrscheinlichste Szenario. Besonders Mikrochips dürften knapp bleiben. Deutsche Unternehmen konnten ihre Halbleiter-Bestände zuletzt zwar etwas aufstocken, aber sie blieben trotzdem knapp.

Taiwan als weltweit größter Produzent von Halbleitern habe seine Produktionskapazitäten zuletzt deutlich ausgebaut. Diese lägen nun höher lägen als vor der Pandemie. Doch die größten Kontingente hätten sich Asien und die USA gesichert. Deutschland als führende Industrienation in Europa habe im Vergleich das Nachsehen.

Deutsche Häfen haben der Studie zufolge in den vergangenen Jahren bei der Qualität der Infrastruktur deutlich an Boden verloren. Die Niederlande, Belgien und die USA hätten hingegen ihre Positionen ausgebaut und überholt. Investitionen seien deshalb gerade für Deutschland als führende Export- und Industrienation in Europa ein wichtiger Aspekt, um die Lieferketten zu stabilisieren. Insgesamt legt der Welthandel in diesem Jahr beim Volumen der gehandelten Waren und Dienstleistungen um voraussichtlich rund acht Prozent zu.

Infineon-Aktie konsolidiert

Die Aktie von Infineon hat sich in den vergangenen Monaten von der Halbleiter-Krise profitiert und in diesem Jahr ein Plus von knapp 30 Prozent erzielt. Seit Mitte November konsolidiert der Titel, ein Test der Unterstützung bei 39 Euro steht unmittelbar bevor. Auch der MACD (Momentum) dreht abwärts und stützt den Kursrückgang. Die nächste Unterstützung befindet sich an der Aufwärtstrendlinie bei 37,50 Euro, knapp darunter verläuft die 200-Tagelinie (rot) bei 35,50 Euro.

