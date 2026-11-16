Altersvorsorgedepot 2027: Der Blick unter die Haube mit ETF-Experte Patrick Diel

Live-Expertentalk

Ab 2027 startet das Altersvorsorgedepot als Nachfolger der Riester-Rente – doch was steckt wirklich dahinter? Am Donnerstag, 19.11.2026, um 18 Uhr schaut Experte Patrick Diel mit dir unter die Haube, ordnet aktuelle ETF-Trends ein und verrät, worauf du achten solltest. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

Zum 1. Januar 2027 startet das neue Altersvorsorgedepot – und damit die größte Reform der geförderten privaten Altersvorsorge seit Einführung der Riester-Rente. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz im Frühjahr 2026 verabschiedet, für neue Verträge löst das Depot die Riester-Förderung ab. Damit rückt der Kapitalmarkt erstmals ins Zentrum der staatlich geförderten Vorsorge, und auch Selbstständige werden einbezogen. Viele Sparerinnen und Sparer fragen sich jetzt: Wie funktioniert das neue Depot eigentlich im Detail?

Genau darum geht es im finanzen.net-Expertentalk am Donnerstag, 19.11.2026, um 18 Uhr. Patrick Diel, Head of Xtrackers Sales Germany, Austria and CEE bei der Deutschen Asset Management, schaut mit dir unter die Haube des Altersvorsorgedepots: Wie ist es aufgebaut, welche Spielregeln gelten und wie können ETFs darin als Baustein eingesetzt werden? Außerdem geht es um die Trends, die den ETF-Markt aktuell prägen, und darum, worauf du beim Altersvorsorgedepot achten solltest.

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Im Webinar ordnet der ETF-Experte ein, was sich mit der Reform konkret ändert. Was unterscheidet das Altersvorsorgedepot von einem klassischen Wertpapierdepot? Welche Rolle können ETFs beim langfristigen Vermögensaufbau für das Alter spielen? Welche Trends zeichnen sich bei ETFs gerade ab? Und worauf solltest du achten, etwa bei Struktur und Kosten? Im Online-Seminar für Vorsorge-Einsteiger und erfahrene Anleger erhältst du einen kompakten und verständlichen Überblick aus erster Hand. Das Beste: Du kannst Patrick Diel deine Fragen direkt live im Webinar stellen.

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Dein Experte im Webinar

Patrick Diel begann seine Karriere 2004 bei der Deutschen Bank im Bereich Corporate Banking & Securities. Dort betreute er Privatbanken in Deutschland in den Bereichen ETFs & ETCs, systematische Fonds und strukturierte Produkte. Seit 2013 arbeitet er bei der Deutschen Asset Management im Xtrackers Sales, mit Fokus auf den ETF-Vertrieb an Asset Manager, Privatbanken, Banken, Family Offices und Vermögensverwalter. Heute verantwortet er Xtrackers Sales für Deutschland, Österreich und Osteuropa sowie den Vertrieb aktiver Fonds über Direktbanken und an professionelle Investoren.