Aktive ETFs - Aktive Strategie trifft auf ETF-Effizienz

Live-Mitschnitt

25.09.26 09:54 Uhr

Markus Doerr, Dr. Felix Armbrust und Edmond Kaiser von DWS zeigten im Webinar, wie aktive ETFs wie die Xtrackers Enhanced Active ETFs und der Xtrackers Global Growth Leaders Kosteneffizienz mit gezielter Titelselektion verbinden.

• Das Webinar bietet Einblicke in die Bedeutung von verlässlichen Zusatzerträgen und die Auswahlkriterien für wachstumsorientierte Titel, ergänzt durch Expertenprofile und Hinweise auf weiterführende Ressourcen.

• Im Webinar erläuterten Experten der DWS, wie aktive ETFs in der Praxis funktionieren, mit Fokus auf den Xtrackers Enhanced Active ETF und den Xtrackers Global Growth Leaders, der in disruptive Innovatoren investiert.

• Aktive ETFs kombinieren Kosteneffizienz und Handelbarkeit mit gezielter Titelauswahl, um zusätzliche Erträge zu erzielen, insbesondere in Märkten mit wachstumsstarken Nischen außerhalb der Mega-Caps.

Passive Indexfonds bilden Märkte ab, wie sie sind - aktive ETFs wollen mehr: Sie verbinden die Kosteneffizienz und Handelbarkeit eines ETFs mit gezielter Titelauswahl, die zusätzliche Erträge erschließen soll. Gerade in einem Marktumfeld, in dem sich Wachstumschancen zunehmend abseits der bekannten Mega-Caps finden, gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung.

Im Webinar zeigten Markus Doerr, Senior Product Specialist Equities & SQI bei der DWS, Dr. Felix Armbrust, CFA, Portfolio Manager bei der DWS, sowie Edmond Kaiser, Client Coverage Analyst Xtrackers bei der DWS, wie aktive ETFs in der Praxis funktionieren. Im Fokus standen die Xtrackers Enhanced Active ETFs sowie der Xtrackers Global Growth Leaders Active ETF, den Felix Armbrust selbst verantwortet.

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Markus Doerr erläuterte, wie bereits geringe, aber verlässliche Zusatzerträge über lange Zeiträume einen großen Unterschied für das Anlageergebnis machen können. Felix Armbrust gab anschließend Einblicke in den Ansatz des Xtrackers Global Growth Leaders: Der Fonds investiert gezielt in disruptive Innovatoren jenseits der etablierten Mega-Caps. Du hast erfahren, warum Wachstum und Bewertung gemeinsam in die Titelselektion einfließen und wie eine Faustregel aus dem Venture Capital bei der Auswahl der Titel hilft.

Dieses Webinar wurde dir präsentiert von DWS.

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Deine Experten im Webinar

Markus Doerr ist seit 1997 im Unternehmen und aktuell als Senior Product Specialist Equities & SQI bei der DWS tätig. Zuvor hatte er verschiedene Führungs- und Spezialistenfunktionen in den Bereichen Multi Asset, Produktmanagement und Investmentstrategie bei DWS Investments und der Deutschen Bank AG inne. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung bei der Deutschen Lufthansa AG. Er ist Diplom-Kaufmann und CEFA (Certified European Financial Analyst).

Dr. Felix Armbrust, CFA, ist seit 2022 als Portfolio Manager bei der DWS tätig. Er promovierte an der Universität Stuttgart zu Anwendungen von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Finanzbereich und beschäftigte sich dabei schon früh mit Sprachmodellen und Large Language Models. Als Portfolio Manager verantwortet er unter anderem den Xtrackers Global Growth Leaders.



Edmond Kaiser ist seit 2024 bei der DWS tätig und arbeitet als Client Coverage Analyst Xtrackers mit Schwerpunkt auf der Betreuung von Discretionary Portfolio- und Fundmanagern. In seiner Rolle steht er im kontinuierlichen Austausch mit Portfolio Managern, Fondsselektoren und Vermögensverwaltern in Deutschland und begleitet diese bei Fragestellungen rund um aktive und passive Investmentlösungen. Er hält einen Master of Science in Finance der Stony Brook University in New York, wo er mehrere Jahre lebte und studierte.