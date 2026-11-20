Live-Mitschnitt

Ab 2027 startet das Altersvorsorgedepot als Nachfolger der Riester-Rente – doch was steckt wirklich dahinter? Im Expertentalk am 19.11. schaute Experte Patrick Diel mit dir unter die Haube, ordnete aktuelle ETF-Trends ein und verriet, worauf du achten solltest.

• Patrick Diel, ETF-Experte bei Deutsche Asset Management, gab Einblicke in die Bedeutung von ETFs für die Altersvorsorge, erläuterte die Unterschiede zum klassischen Wertpapierdepot und beantwortete live Fragen der Teilnehmer.

• Im Expertenwebinar wurde erklärt, wie das neue Depot aufgebaut ist, welche Spielregeln gelten und wie ETFs als Bausteine für die langfristige Altersvorsorge genutzt werden können, inklusive aktueller Trends und wichtiger Hinweise auf Struktur und Kosten.

• Das Altersvorsorgedepot, das ab Januar 2027 die Riester-Förderung ablöst, stellt die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Jahren dar und rückt den Kapitalmarkt sowie Selbstständige in den Fokus.

Zum 1. Januar 2027 startet das neue Altersvorsorgedepot – und damit die größte Reform der geförderten privaten Altersvorsorge seit Einführung der Riester-Rente. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz im Frühjahr 2026 verabschiedet, für neue Verträge löst das Depot die Riester-Förderung ab. Damit rückt der Kapitalmarkt erstmals ins Zentrum der staatlich geförderten Vorsorge, und auch Selbstständige werden einbezogen. Viele Sparerinnen und Sparer fragen sich jetzt: Wie funktioniert das neue Depot eigentlich im Detail?

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Genau darum ging es im Finanzen.net-Expertentalk am 19.11. Patrick Diel, Head of Xtrackers Sales Germany, Austria and CEE bei der Deutschen Asset Management, schaute mit dir unter die Haube des Altersvorsorgedepots: Wie ist es aufgebaut, welche Spielregeln gelten und wie können ETFs darin als Baustein eingesetzt werden? Außerdem ging es um die Trends, die den ETF-Markt aktuell prägen, und darum, worauf du beim Altersvorsorgedepot achten solltest.

Im Webinar ordnete der ETF-Experte ein, was sich mit der Reform konkret ändert. Was unterscheidet das Altersvorsorgedepot von einem klassischen Wertpapierdepot? Welche Rolle können ETFs beim langfristigen Vermögensaufbau für das Alter spielen? Welche Trends zeichnen sich bei ETFs gerade ab? Und worauf solltest du achten, etwa bei Struktur und Kosten? Im Online-Seminar für Vorsorge-Einsteiger und erfahrene Anleger hast du einen kompakten und verständlichen Überblick aus erster Hand erhalten. Das Beste: Du konntest Patrick Diel deine Fragen direkt live im Webinar stellen.

Diese Webinar wurde dir präsentiert von Deutsche Asset Management.

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Dein Experte im Expertentalk

Patrick Diel begann seine Karriere 2004 bei der Deutschen Bank im Bereich Corporate Banking & Securities. Dort betreute er Privatbanken in Deutschland in den Bereichen ETFs & ETCs, systematische Fonds und strukturierte Produkte. Seit 2013 arbeitet er bei der Deutschen Asset Management im Xtrackers Sales, mit Fokus auf den ETF-Vertrieb an Asset Manager, Privatbanken, Banken, Family Offices und Vermögensverwalter. Heute verantwortet er Xtrackers Sales für Deutschland, Österreich und Osteuropa sowie den Vertrieb aktiver Fonds über Direktbanken und an professionelle Investoren.