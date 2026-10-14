Expertentalk: Kommt die Jahresendrally? DAX, Nasdaq und Gold im Chart-Check

Live-Mitschnitt

14.10.26 09:54 Uhr

Technik-Analyst Christian Schlegel hat DAX, Dow Jones, Nasdaq und Gold unter die Lupe genommen und einen Ausblick auf die letzten Wochen des Börsenjahres gewagt: Kommt die Jahresendrally?

• Das Webinar, präsentiert von Goldman Sachs, bietet Einblicke in die aktuelle Marktlage und die Analyse großer Indizes sowie Gold, mit der Möglichkeit, Fragen live zu stellen.

• Das vierte Quartal beginnt, doch die Börsenlage 2026 ist unklar, geprägt von schwankenden Kursen, geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten bei Zinsen und Berichtssaison.

Das vierte Quartal hat begonnen, und an den Börsen stellt sich die alljährliche Frage: Kommt die Jahresendrally? Statistisch gelten die Monate bis zum Jahreswechsel als starke Börsenphase. Doch 2026 ist die Ausgangslage alles andere als eindeutig: Der DAX pendelt nach seinen Rekordständen im Sommer um die Marke von 25.000 Punkten, Gold hält sich über 4.000 US-Dollar, und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgen immer wieder für Nervosität. Dazu kommen die anlaufende Berichtssaison und die Frage, wie es mit den Zinsen weitergeht.

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Im Expertentalk ordnete Charttechnik-Experte Christian Schlegel die Lage ein. Fundamentale Daten verlieren in unruhigen Phasen oft kurzfristig an Bedeutung. Genau dann wird die Charttechnik zum unverzichtbaren Werkzeug, um Unterstützungen, Widerstände und Trendwenden rechtzeitig zu erkennen.

Christian Schlegel analysierte die großen Indizes wie DAX, Dow Jones und Nasdaq sowie Gold. Hat der Markt genug Kraft für einen starken Jahresabschluss, oder droht zuerst ein Rücksetzer? Welche Marken müssen halten, welche fallen? Und wie spielen geopolitische Risiken und Marktpsychologie in die Charts hinein? Im Expertentalk konntest du deine Fragen live stellen und dir eigene Titel zur Analyse wünschen.

Diese Webinar wurde dir präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Dein Experte im Webinar

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf YouTube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net.