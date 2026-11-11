Expertentalk: Nach dem KI-Beben: Was die Charts jetzt über die Märkte verraten

Live-Mitschnitt

11.11.26 14:55 Uhr

Kursrutsch bei KI & Co.: Wie geht es an den Börsen weiter? Im Expertentalk hat Technik-Analyst Wieland Staud die Charts analysiert und gezeigt, welche Marken jetzt entscheidend sind.

• Das Webinar, präsentiert von Goldman Sachs, bietet Orientierungshilfen für Anleger, um die Marktphase besser einzuschätzen und unterstützt sie bei der Beurteilung der Stabilität der Indizes.

• Experten wie Wieland Staud analysieren die Chartmuster hinter den Kursverlusten, um Hinweise auf mögliche Trendwenden oder weitere Abwärtsbewegungen zu geben.

• Der Nasdaq-100 verzeichnete Anfang November seinen stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020, was auf einen massiven Ausverkauf bei KI-Werten zurückzuführen ist, der auch Europa und den DAX traf.

Die Börsen haben einen deutlichen Warnschuss erhalten: Anfang November verbuchte der Nasdaq-100 seinen stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Der Ausverkauf bei KI-Werten griff anschließend auf Asien und Europa über und traf auch den DAX, der kurz zuvor noch ein Rekordhoch markiert hatte. Für viele Anleger stellt sich jetzt die Frage: Nur eine heftige Korrektur in einem intakten Aufwärtstrend – oder der Beginn einer größeren Trendwende?

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Im Expertentalk blickte Wieland Staud, seit über 30 Jahren als technischer Analyst aktiv, auf die Charts hinter den Schlagzeilen. Er ordnete ein, was der Einbruch bei KI & Co. charttechnisch bedeutet, welche Marken bei den großen Indizes jetzt entscheidend sind und woran du erkennst, ob sich die Lage stabilisiert oder weiter eintrübt.

Im Gespräch ging es nicht um schnelle Tipps, sondern um Orientierung im Chart: Welche Signale senden Trendlinien, Unterstützungen und Widerstände nach dem Kursrutsch? Wie kündigen sich Trendwenden typischerweise an? Und welche Szenarien sind für die kommenden Wochen denkbar? Wieland Staud zeigt live, wie er Marktphasen einordnet, und erklärt seine Methodik verständlich – für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Anleger.

Diese Webinar wurde dir präsentiert von Goldman Sachs.

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Dein Experte im Expertentalk

Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.