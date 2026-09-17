Webinar: 11 Qualitäts-Aktien für 12 Monate - das Prinzip hinter dem OSD

Live-Mitschnitt

17.09.26 08:34 Uhr

11 Aktien, 12 Monate, ein bewährtes Prinzip: Im Webinar hast du erfahren, wie das OptionsSchein-Depot mit realen Tradebeispielen funktioniert – seit über 10 Jahren mit Echtgeld!

• Experten wie Falk und Arne Elsner zeigten praktische Ansätze, um Aktien und Hebelprodukte gezielt einzusetzen und eine klare Anlagestrategie im Rahmen dieses technologischen Wandels zu entwickeln.

• Im Webinar wurde erläutert, welche Branchen und Unternehmen von diesem Infrastruktur-Boom profitieren könnten, sowie Strategien zur Analyse, Timing und Risikosteuerung bei Investitionen in diesem Megatrend.

• Die zweite Welle der KI-Entwicklung konzentriert sich auf den Ausbau physischer Infrastruktur, mit Investitionen von über 100 Milliarden USD in Rechenzentren, um die nötige Hardware-Power bereitzustellen.

Was macht eine Trading-Strategie über Jahre hinweg erfolgreich – und warum ist gerade die aktuelle Marktphase so spannend dafür? Im Webinar drehte sich alles um das beliebte OptionsSchein-Depot (OSD): eine Spekulation auf 11 ausgewählte Aktien über 12 Monate, umgesetzt mit Optionsscheinen. Erklärt wird, wie das Prinzip im Detail funktioniert und warum es seit über 10 Jahren regelmäßig mit Echtgeld – gemeinsam mit den Mitgliedern – durchgeführt wird.

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Du hast im Webinar für Anleger aller Erfahrungsstufen erfahren, warum das OSD seit Jahren als eine der stärksten Strategien gilt, wie die passenden 11 Qualitätsaktien überhaupt gefunden werden und weshalb sich die aktuelle Marktlage besonders gut für solche Trades eignet. Ein Schwerpunkt lag auf der Frage, welche Aktien und Sektoren derzeit von politischen Entscheidungen profitieren – etwa Industrie-, Infrastruktur- und Rüstungswerte, die vom deutschen und europäischen Fiskalpaket angeschoben werden, oder Energie- und Versorgerwerte, die vom enormen Strombedarf des KI-Booms getragen werden. Auch die weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen kamen zur Sprache – und damit, welche Auswirkungen sie auf die konkreten Entscheidungen im Depot haben.

Dabei blieb es nicht bei der Theorie: Die Spekulation wurde in die Vermögenspyramide eingeordnet, sodass du gesehen hast, welchen Platz eine solche Strategie in einem durchdachten Gesamtvermögen einnimmt. Das Webinar war bewusst praxisorientiert und zeigte reale Tradebeispiele, an denen das Prinzip greifbar wurde.

Dieses Webinar wurde präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Deine Experten im Webinar

Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.