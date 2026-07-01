Webinar: 8 Aktien, 1 System - So schlägst du den Zufall

Live-Mitschnitt

Momentum schlägt Bauchgefühl: Im Webinar hast du erfahren, wie die NASDAQ-Stock-Box systematisch die stärksten Werte aufspürt - und aktuell auf 849 % in 9 ½ Jahren kommt.

Was wäre, wenn nicht dein Bauchgefühl entscheidet, welche Aktie ins Depot kommt, sondern die nackte Stärke des Marktes? Im Webinar hast du einen Ansatz kennengelernt, der genau darauf setzt: den Markteffekt auf Momentum-Basis. Gerade im aktuellen Marktumfeld ist das hochaktuell, denn die Rallye wird häufig von wenigen Mega-Caps dominiert, während kleinere Werte unter Druck bleiben und die Marktbreite dünn ist.

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier hier die Aufzeichnung anschauen!

Im Zentrum des Webinars stand die sogenannte Stock-Box. Dahinter steckt ein klar definierter "Topf" an Aktien, der systematisch nach dem stärksten Momentum durchsucht wird; die Titel mit der höchsten relativen Stärke wandern anschließend ins Portfolio. Die bisher erfolgreichste Variante ist die NASDAQ-Stock-Box: Aus dem NASDAQ werden die acht Werte mit dem stärksten Momentum herausgefiltert und eingebucht - also genau aus jenem Index, der langfristig von KI-Innovationen und dem Halbleiterboom nach oben getrieben wird. Das Ergebnis dieses regelbasierten Vorgehens: Per Juni 2026 steht die NASDAQ-Stock-Box bei 849 % Performance nach 9 ½ Jahren!

Im Webinar hast du erfahren, wie dieser Momentum-Ansatz im Detail funktioniert, warum ein regelbasiertes System gerade in einem von schnellen Rotationen und hoher Volatilität geprägten Markt seine Stärke ausspielt und wie sich die Auswahl der Werte nachvollziehbar und reproduzierbar gestalten lässt.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Dein Experte

Stefan Behleit ist Experte für Markteffekte und Produktmanager bei Investui, der Vermögensverwalter von WH SelfInvest.