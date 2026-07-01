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Webinar: Aktien-Ideen und Fundamentalanalysen - das Bulle und Bär-Depot im Juli

15.07.26 09:32 Uhr
Webinar: Aktien-Ideen und Fundamentalanalysen - das Bulle und Bär-Depot im Juli | finanzen.net

"TIPP CHECKER" Thomas Kolb und Derivate-Experte Florian Roebbeling lieferten Dir in der Juli-Ausgabe zum Bulle-und-Bär-Depot Aktien-Vorschläge und passende Assets sowie Fundamentalanalysen.

Im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene zum Bulle & Bär-Depot lernten Anleger spannende Produkte zu bekannten Einzelaktien kennen, untermauert von Experten-Fundamentalanalysen!

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Florian Roebbeling und Thomas Kolb bewerteten mit jahrzehntelanger Erfahrung die Märkte. Dabei stellten Sie Einzeltitel vor, die nach einem festen Regelwerk aus fundamentalen Daten und News ausgesucht wurden. Dieses Regelwerk wurde auch ausführlich besprochen. Zu den Aktien hatten die Profis noch Derivate mit einem Anlagehorizont von zwei Wochen bis drei Monaten für Anleger im Gepäck, die chancenorientierter anlegen möchten.

Auch allgemeine Tipps zur Anlage erwarteten dich im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene, zum Beispiel: Wie sichere ich mein Depot ab? Wie erkenne ich sinnvolle Kauf- und Verkaufsmomente?

Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von finanzen.net

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Deine Experten im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Das Bulle & Bär Team "TIPP CHECKER" Thomas Kolb und Derivate-Experte Florian Roebbeling kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit, Ende der 90er, in der DAB (Direkt Anlage Bank). Nach Stationen in verschiedenen Investmentbanken, gründete Florian dann das IZA Institut für ZertifikateAnalyse, war geschäftsführender Mitgesellschafter der €uro Akademie und Chef des Handels einer Krypto-Börse. Thomas war viele Jahre bei der Deutsche Börse AG und baute dort eine Deutsch-schweizerische Zertifikate-Börse mit auf. Seit drei Jahren ist er Host von "Hot Bets", dem Podcast über heiße Aktien. Zudem betreibt er den TIPP CHECKER-Kanal auf YouTube und berichtet dort regelmäßig über spannende Börsentrends.

Bildquellen: peterschreiber.media / shutterstock.com