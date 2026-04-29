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Webinar: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe

30.04.26 06:54 Uhr
Webinar: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe | finanzen.net

Geopolitik bewegt die Märkte: Im Webinar hast du erfahren, wie du unter anderem Gold, Öl & Tech-Aktien jetzt sinnvoll traden kannst - basierend auf der aktuellen Lage rund um den Iran-Konflikt!

Im Webinar für aktive Anleger stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich geopolitische Spannungen konkret in Trading-Chancen übersetzen lassen. Der Iran-Konflikt sorgt für Bewegung an nahezu allen Märkten - von Indizes über Rohstoffe bis hin zu Währungen und Zinsen. Börsenlegende Hans-Jürgen Haack zeigte, wo aktuell die interessantesten Setups entstehen und wie sich daraus strukturierte Trading-Ideen ableiten lassen.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Im Fokus standen die großen Indizes wie DAX, S&P 500 und Nasdaq 100 sowie Rohstoffe wie Rohöl und Edelmetalle wie Gold und Silber, die besonders sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagieren. Ergänzend wurden ausgewählte Einzelaktien analysiert - darunter NVIDIA, Rheinmetall, Deutsche Telekom, SAP, Bayer und Alphabet. Auch der Devisenmarkt rückte in den Blick: Steht beim Euro/US-Dollar eine Trendumkehr an? Und welche kurzfristigen Chancen ergeben sich bei US-Treasuries im aktuellen Zinsumfeld?

Das Webinar verband aktuelle Marktentwicklungen mit konkreten Trading-Ansätzen. Ziel war, die Dynamik hinter den Bewegungen zu verstehen und daraus klare Setups abzuleiten - über verschiedene Anlageklassen hinweg. Ein praxisnaher Überblick für alle, die in einem komplexen Marktumfeld gezielt Chancen erkennen und nutzen wollen.



Das Webinar wurde präsentiert von Vontobel.



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Dein Experte im Webinar



Hans-Jürgen Haack Hans-Jürgen Haack ist seit über 35 Jahren am Markt, arbeitete nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften 21 Jahre beim Bernecker Verlag und war dort verantwortlich für zwei Derivate-Börsenbriefe. Seit 2011 ist er Autor des täglichen Trading-Börsenbriefs "HAACK-DAILY" sowie dem wöchentlich erscheinenden Investment-Börsenbrief "HAACK-INVEST", die unter dem Dach der Vermögensverwaltung PP-Asset Management erscheinen.




Bildquellen: Superstar / Shutterstock