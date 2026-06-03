DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,8%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.652 +0,4%Euro1,1617 -0,1%Öl97,92 +2,1%Gold4.464 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML, Douglas im Fokus
Top News
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX startet in Rot - 25.000er-Marke unterschritten Nach Rekorden in Japan und USA: DAX startet in Rot - 25.000er-Marke unterschritten
JPMorgan schraubt Kursziel für ASML-Aktie deutlich nach oben - Halbleiterrally intakt JPMorgan schraubt Kursziel für ASML-Aktie deutlich nach oben - Halbleiterrally intakt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Live-Mitschnitt

Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip

03.06.26 08:31 Uhr
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip | finanzen.net

Über 3500 Prozent Rendite seit 2012! Im Webinar hast du die Umbrella-Strategie sowie Hypervation und das Ampelsystem von wikifolio-Star Richard "Ritschy" Dobetsberger kennengelernt.

Die historischen Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Eine Durchschnittsrendite von über 30 Prozent pro Jahr und ein Gesamtzuwachs von mehr als 3.500 Prozent seit dem Jahr 2012 beweisen die Stärke eines klaren Systems. Im Rahmen dieses exklusiven Webinars für Anleger jeder Erfahrungsstufe wurde detailliert aufgezeigt, wie die vielfach ausgezeichnete Umbrella-Strategie von Richard Dobetsberger funktioniert und wie dieser Ansatz für den eigenen Vermögensaufbau genutzt werden kann.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



An der Börse reicht es längst nicht mehr aus, lediglich auf gute Unternehmen oder kurzfristige Trends zu setzen. Der wahre Hebel für außergewöhnliche Renditen liegt genau in der Schnittmenge von beidem. Das sogenannte Hypervation-Prinzip verbindet echte Innovation und disruptives Potenzial mit der Dynamik eines Markthypes. Im Webinar hast du erfahren, wie exakt die Phase identifiziert wird, in der substanzieller Fortschritt auf steigendes Interesse und starkes Kursmomentum trifft.

Zusätzlich verlangt langfristiger Erfolg nach strikten Regeln und eiserner Disziplin. Der Selektionsprozess der Umbrella-Strategie filtert globale Aktien mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar und konzentriert sich auf ein stark fokussiertes Portfolio von nur sechs bis zwölf ausgewählten Unternehmen. Da jedoch auch die beste Titelauswahl ein strenges Risikomanagement erfordert, wurde das praxisnahe Ampelsystem vorgestellt. Basierend auf technischen Indikatoren wie dem RSI, dem MACD und den Bollinger Bändern liefert dieses System glasklare Signale für Einstiege, warnt frühzeitig vor besonderen Marktentwicklungen und begrenzt durch konsequente Stop-Loss-Marken mögliche Verluste.



Das Webinar wurde Dir präsentiert von wikifolio



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!




Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Richard "Ritschy" Dobetsberger schloss 2007 sein Studium der Molekularbiologie an der Universität Wien ab. Ergänzt wurde seine Ausbildung durch politikwissenschaftliche Inhalte in Wissenschaftskommunikation und Grundlagen der Politikwissenschaften. 2016 folgte der Abschluss eines MBA-Studiums an der Webster University in Wien und San Diego.

Parallel zu seiner über 15-jährigen Tätigkeit in wissenschaftlichen Abteilungen der pharmazeutischen Industrie und inspiriert von wissenschaftlichen Publikationen sowie methodischer Analyse entwickelte Richard "Ritschy" Dobetsberger die UMBRELLA-Strategie - einen Ansatz, der naturwissenschaftliche Denkweisen mit wirtschaftspolitischem Verständnis und strukturiertem Risikomanagement verbindet. Heute ist er nicht nur als privater Investor und Social Trader aktiv, sondern auch als Unternehmer. Sein Motto: "Numquam retro! & Die Veränderung ist die einzige Konstante!"




Bildquellen: eamesBot/shutterstock.com