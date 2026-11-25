Live-Mitschnitt

wikifolio-Trader Stefan Meißner hat im Webinar gezeigt, wie er Aktien konsequent nach ihrer inneren Rendite statt nach dem inneren Wert auswählt.

• Das Webinar bot Einblicke in die Markteinschätzung, Trendanalyse-Tools wie Google-Trends und eine interaktive Diskussion über aktuelle Trends bei Indizes, Aktien und Rohstoffen.

• Torsten Maus stellte in einem Webinar die Trend-Surfer-Strategie vor, die klassische Trendfolge mit aktiver Marktanpassung verbindet, um Kapital zu schützen und bei steigender Stärke in Aktien zu investieren.

• Trendfolger setzen auf systematische Regeln und erkennen, wann eine Marktbewegung trägt oder an Kraft verliert, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.

Die meisten Anleger fragen bei einer Aktie: Was ist sie wert? Stefan Meißner stellt eine andere Frage: Welche Rendite bringt sie mir pro Jahr? Aus diesem Perspektivwechsel ist sein Ansatz Yield Investing entstanden. Statt einen inneren Wert mit einem geschätzten Zinssatz zu berechnen, leitet er aus realistisch erwartbaren Rückflüssen die innere Rendite eines Unternehmens ab und vergleicht Aktien direkt miteinander. Im wikifolio-Webinar erklärte er, wie das funktioniert.

Stefan Meißner investiert seit 2009 und hat sich früh intensiv mit Warren Buffett beschäftigt. Mit seinen wikifolios FocusedYieldInvesting und Global Yield Investing setzt er den Ansatz seit 2023 um. FocusedYieldInvesting erreichte Anfang 2025 Platz 1 der wikifolio-Rangliste, seitdem sind beide wikifolios regelmäßig in den Top 10 zu finden.

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Im Online-Seminar hast du erfahren, warum Yield Investing ohne unscharfe Diskontierungssätze auskommt und Renditen direkt mit Zinsprodukten vergleichbar macht. Wie lässt sich Risiko allein aus Fundamentaldaten bestimmen? Wie ergibt sich daraus die maximale Gewichtung einer Position? Und wie sorgen feste Jahres- und Monats-Workflows dafür, dass die Strategie diszipliniert umgesetzt wird? Am Ende blieb Zeit für deine Fragen.



Dieses Webinar wurde dir präsentiert von wikifolio.

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Dein Experte im Webinar

Stefan Meißner investiert seit 2009 an der Börse und hat sich von Anfang an intensiv mit Warren Buffett und der Logik erfolgreichen Investierens beschäftigt. 2015 schloss er ein Masterstudium in Finance & Banking ab und veröffentlichte sein Buch „Langfristige Vermögensvermehrung mit wertorientierten Investments“. Seit 2020 berät er nebenberuflich Vermögensverwalter. 2022 entwickelte er den Ansatz Yield Investing, 2023 startete er die wikifolios FocusedYieldInvesting und Global Yield Investing.