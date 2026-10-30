Webinar: Geopolitik, Öl, Gold & Krypto: Der große Markt-Check zum Jahresende

Live-Mitschnitt

30.10.26 17:38 Uhr

Andreas Lipkow und Danny Treffer von CMC Markets ordneten im Webinar am 29.10. die Marktlage zwischen Geopolitik und Berichtssaison ein und blickten auf Öl und Gas, Edelmetalle und den Kryptomarkt.

• Das Event wurde von CMC Markets veranstaltet, bei dem Fachleute wie Andreas Lipkow und Danny Treffer ihre Einschätzungen und Ausblicke für Anleger teilten.

• Experten analysierten in einem Webinar die Auswirkungen der geopolitischen Lage, Quartalszahlen, Energiepreise sowie die Entwicklung von Edelmetallen und Kryptowährungen.

• Das Börsenjahr 2026 ist geprägt von geopolitischen Spannungen, schwankenden Energiepreisen und einer intensiven Berichtssaison, was zu Unsicherheit auf den Märkten führt.

Das Börsenjahr 2026 hält Anleger in Atem: Geopolitische Spannungen, schwankende Energiepreise und eine Berichtssaison, bei der jedes Zahlenwerk genau unter die Lupe genommen wird, sorgen für ein Marktumfeld voller Unsicherheit. Viele fragen sich, wie belastbar die aktuellen Kurse wirklich sind und welche Themen bis zum Jahresende den Ton angeben.

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Im Webinar am 29. Oktober nahmen Andreas Lipkow, Chief Market Analyst bei CMC Markets, und Danny Treffer, Experte für Optionsscheine und Zertifikate, die aktuelle Marktsituation unter die Lupe. Sie ordneten ein, was die geopolitische Lage für die Börsen bedeutet und welche Signale die bereits veröffentlichten Quartalszahlen der Unternehmen senden.

Anschließend ging der Blick auf die Energiemärkte: Wie entwickeln sich Öl und Gas, und welche Folgen könnten Preisbewegungen für die Konjunktur und für einzelne Unternehmen haben? Außerdem zogen die beiden Experten Bilanz, wie sich Edelmetalle wie Gold und Silber in diesem unsicheren Jahr geschlagen haben, und wagten einen Ausblick darauf, was Anleger im Kryptomarkt erwarten könnte.

Im Online-Seminar mit CMC Markets konntest du deine Fragen direkt an die beiden Referenten stellen und hast von ihrer langjährigen Erfahrung an den Finanzmärkten und mit börsengelisteten Hebel- und Anlageprodukten profitiert.

Diese Veranstaltung wurde dir präsentiert von CMC Markets.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Deine Experten im Webinar

Andreas Lipkow ist ein bekannter deutscher Finanzmarktexperte, Buchautor und ehemaliger Börsenmakler. Seit Februar 2026 ist er als Chief Market Analyst bei CMC Markets Deutschland tätig.

Danny Treffer ist Experte für Optionsscheine und Zertifikate und war 20 Jahre in diesem Bereich bei Citi tätig. Seit Juli 2026 verantwortet er bei CMC Markets das Marketing und den Vertrieb von börsengelisteten Hebel- und Anlageprodukten.