Webinar: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? - Jahresausblick 2026

KI treibt die Märkte - doch Schulden, Zinsen und hohe Bewertungen wachsen mit. Im Webinar wurde erklärt, welche Kräfte 2026 wirken und wie Anleger zwischen Rallye und Risiko navigieren können.

Im Webinar für Anleger jeder Erfahrungsstufe hat sich der Blick nach vorn gerichtet: Stehen die Kapitalmärkte vor einer Fortsetzung der KI-Rally - oder droht eine Korrektur durch explodierende Schulden und steigende Zinslasten? André Stagge ordnete die zentralen Kräfte ein, die das Anlagejahr prägen könnten: Rekordverschuldung, wachsende Zinszahlungen, hohe Staatsdefizite auf der einen Seite - extreme Marktkonzentration und der Siegeszug der großen KI-Gewinner auf der anderen.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Ein Schwerpunkt des Webinars lag auf den strukturellen Risiken: Mehr Schulden erzeugen immer weniger Wachstum, während die Zinskosten deutlich steigen und die Bewertungen vieler Märkte historisch hoch sind. Indikatoren wie der Buffett-Indikator oder die außergewöhnlich hohe Cashquote von Warren Buffett liefern wichtige Hinweise auf das aktuelle Chancen-Risiko-Verhältnis. Gleichzeitig wurde beleuchtet, wie stark die Märkte von wenigen Schwergewichten dominiert werden - und warum höhere Konzentration oft auch höhere Volatilität bedeutet.

Neben der Makro-Einordnung ging es im Webinar auch um konkrete Handlungsansätze. Vorgestellt wurden bewährte Markt- und Trading-Strategien, darunter saisonale Muster, der Umgang mit geraden und ungeraden Börsenjahren, Trendfilter wie die 200-Tage-Linie sowie taktische Ansätze für Aktien, Gold und Bitcoin. Ziel war ein klarer Ausblick darauf, wie Anleger sich zwischen KI-Euphorie und Schuldenrealität positionieren können - mit Struktur, Regeln und realistischem Risikobewusstsein.

André Stagge hat als Portfoliomanager ein Vermögen von über 2,5 Mrd. Euro verwaltet und konnte für seine Kunden 500 Millionen Euro Gewinn (nach Kosten) erwirtschaften. Er ist Ironman Finisher, Honorardozent für das Thema Portfoliomanagement, Speaker und Gründer von drei Unternehmen.