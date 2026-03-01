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Webinar: Mehrere Trading-Strategien statt einer perfekten - Algo-Mix als heiliger Gral

19.03.26 21:24 Uhr
Webinar: Mehrere Trading-Strategien statt einer perfekten - Algo-Mix als heiliger Gral | finanzen.net

Schluss mit der Suche nach dem einen Setup! Im Webinar hat Michael Hinterleitner gezeigt, wie du durch einen Algo-Mix Erträge maximierst & Drawdowns minimierst. Handle mit System und ohne Zufall!

Jagst du noch immer dem einen "perfekten" Setup hinterher? Die nackte Realität an der Börse ist ernüchternd: 80 % aller Trader verlieren langfristig Geld. Oft liegt es nicht am mangelnden Wissen, sondern an der Abhängigkeit von einer einzigen Strategie, die in einer neuen Marktumgebung versagt. Im Webinar für Trader, die an ihrem System arbeiten wollen, hast du erfahren, wie du durch die clevere Kombination robuster Ansätze ein absolut mächtiges Handelssystem aufbaust.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Die zentrale Message im Webinar: Es gibt nicht die eine Strategie, die dauerhaft alles schlägt. Stattdessen existieren zahlreiche Ansätze mit positiver Gewinnerwartung - jeder mit eigenen Stärken und Schwächen. Der erfahrene Trader Michael Hinterleitner hat erklärt, warum erst die clevere Kombination mehrerer Strategien zu stabileren Ergebnissen führen kann.

Schritt für Schritt wurde gezeigt, wie ein solcher Strategie-Mix aufgebaut werden kann. Du hast im Webinar einen Einblick in konkrete Regelwerke erhalten, deren historische Performance sowie die Logik hinter der Kombination verschiedener Ansätze. Das Ziel: weniger Abhängigkeit von einzelnen Marktphasen, geringere Drawdowns und ein Trading-Ansatz, der auf statistischer Robustheit statt auf Hoffnung basiert.

Diese Veranstaltung wurde Dir präsentiert von WH SelfInvest

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Dein Experte

Ihr Experte im Online-Seminar Michael Hinterleitner lebt seit 26 Jahren vom Trading und teilt gerne seine Erfahrungen und Vorgehensweisen. Jahrelang galt er als Spezialist für stressfreies Trading für Berufstätige, also für Analyse und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten. Mittlerweile geht er den finalen Schritt und packt verschiedene erfolgreiche Strategien in ein automatisiertes Portfolio.



Bildquellen: Krisana Antharith/ shutterstock.com