Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum

Live-Mitschnitt

Gute Unternehmen allein reichen nicht! Michael Bichlmeier hat im Webinar demonstriert, wie Quality, Momentum und Timing kombiniert werden, um systematisch stärkere Renditen bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Bist du es leid, dich mit der durchschnittlichen Rendite von ETFs zufrieden zu geben? Während der MSCI World langfristig oft nur bei rund 9 % pro Jahr landet, kaufst du dort zwangsläufig auch mittelmäßige oder schlechte Unternehmen mit ein. Im Webinar hast du erfahren, wie du durch ein datengetriebenes Regelwerk gezielt die Perlen findest, die den Markt wirklich schlagen.

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Im Mittelpunkt stand die AlphaStars-Strategie von Michael Bichlmeier. Sie kombiniert Quality, Momentum und Bewertung in einem klaren Regelwerk, das darauf abzielt, starke Unternehmen in starken Trends zu identifizieren. Dabei wird nicht blind automatisiert, sondern systematisch mit Blick auf den Marktkontext gearbeitet. Ergänzt wird dieser Ansatz durch konsequentes Risikomanagement: breite Diversifikation, Stop-Loss-Mechanismen und eine flexible Cashquote, um Drawdowns aktiv zu begrenzen.

Das Webinar hat gezeigt, wie aus Daten, Regeln und Disziplin ein strukturierter Investmentprozess entsteht - und warum diese Kombination langfristig zu überdurchschnittlichen Ergebnissen führen kann. Gleichzeitig wurde eingeordnet, wie Megatrends wie KI, Digitalisierung oder neue Mobilität genutzt werden können, um frühzeitig in zukünftige Gewinner zu investieren. Ein praxisnaher Einblick für alle, die systematischer investieren und Marktchancen gezielt nutzen möchten.

Das Webinar wurde dir präsentiert von wikifolio

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Dein Experte im Webinar

Michael Bichlmeier beschäftigt sich seit über 8 Jahren intensiv damit, wie man mit datenbasierten Strategien bessere Anlageentscheidungen treffen kann. Als Portfoliomanager und Betreiber des wikifolios "AlphaStars" (über 300 % Rendite seit 2022) verbindet er Theorie und Praxis auf eine sehr greifbare Weise. Sein Ziel: Privatanlegern zeigen, wie sie strukturierter und erfolgreicher investieren können - ohne unnötige Komplexität. Mit seinem Hintergrund als MBA in Finance bringt er fundiertes Wissen mit, legt aber vor allem Wert auf verständliche und direkt umsetzbare Ansätze.