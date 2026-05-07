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Webinar: Stargate AI & der neue Infrastruktur-Boom - So nutzt du die zweite KI-Welle für dein Portfolio

07.05.26 07:24 Uhr
Webinar: Stargate AI & der neue Infrastruktur-Boom - So nutzt du die zweite KI-Welle für dein Portfolio | finanzen.net

Die nächste KI-Welle braucht Infrastruktur: Im Webinar wurde gezeigt, wie Rechenzentren, Chips und Energie den Markt treiben - und wie sich daraus strukturierte Investmentchancen ableiten lassen.

Der Hype um Chatbots war erst der Anfang. Während die erste Welle der Künstlichen Intelligenz von Software-Plattformen dominiert wurde, rollt jetzt die zweite, weitaus gewaltigere Welle an: Die physische Infrastruktur. Projekte wie Stargate AI verdeutlichen die Dimensionen - es geht um Investitionen von über 100 Milliarden USD in Rechenzentren, die die Grenzen des bisher Vorstellbaren sprengen. Im Webinar wurde analysiert, warum KI ohne massive Hardware-Power, neue Stromnetze und spezialisierte Kühltechnik nur eine Theorie bleibt.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Im Webinar für Anleger mit Weitblick wurde eingeordnet, welche Branchen und Unternehmen von diesem Infrastruktur-Boom profitieren könnten und wie sich kurzfristige Übertreibungen von langfristigen Megatrends unterscheiden lassen. Anhand konkreter Marktbeispiele haben zwei erfahrene Experten demonstriert, wie solche Themen strukturiert analysiert werden können - von der Auswahl relevanter Sektoren über die charttechnische Einordnung bis hin zu Timing und Risikosteuerung.

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Webinar auf der praktischen Umsetzung: Wie lassen sich Aktien, Themen-Setups und ausgewählte Hebelprodukte gezielt einsetzen, ohne das Depot unnötig zu belasten? Ziel war es, aus einem komplexen Megatrend eine klare, nachvollziehbare Strategie abzuleiten - mit Fokus auf Struktur, Disziplin und realistische Einschätzung der Chancen und Risiken.



Dieses Webinar wurde präsentiert von Goldman Sachs.



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Deine Experten im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.

Bildquellen: Andrey Suslov / Shutterstock.com