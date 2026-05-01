Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung

Live-Mitschnitt

1.000 TWh mehr Strombedarf in einem Jahr! Im Webinar hast du erfahren, wie du vom Infrastruktur-Boom & Smart Grids profitierst. Weg von Einzeltiteln, hin zum System-Investment.

Stell dir vor, innerhalb eines einzigen Jahres käme der doppelte Stromverbrauch von ganz Deutschland zur weltweiten Nachfrage hinzu. Genau das ist 2024 passiert: Ein Anstieg um rund 1.000 Terawattstunden (TWh). Diese Daten markieren den Beginn einer neuen Ära. Während die erste Welle der Digitalisierung vor allem Software und Daten feierte, verlangt die aktuelle Entwicklung nach etwas viel Greifbarerem: Strom. Und zwar in gewaltigen Mengen. Im Webinar wurde analysiert, warum das "Spielfeld Strom" aktuell eines der komplexesten und gleichzeitig lukrativsten Themen für Anleger ist.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Für Anleger eröffnete sich damit ein breites Themenfeld entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Denn Elektrifizierung bedeutet nicht nur mehr Stromerzeugung, sondern vor allem den massiven Ausbau jener Infrastruktur, die KI-Rechenzentren, Elektromobilität, Industrieautomation und moderne Energiesysteme überhaupt erst möglich macht. Genau hier entstehen neue Chancen - oft nicht bei den offensichtlichen Namen, sondern bei Unternehmen, die im Hintergrund die technologische Basis liefern.

Im Webinar für Anleger mit Weitblick hast du eine fundierte Einordnung erhalten, welche Treiber hinter diesem Megatrend stehen und wie sich das Thema sinnvoll im Portfolio abbilden lässt. Besonders spannend war der Blick auf breit diversifizierte, regelbasierte Ansätze, die nicht auf einzelne Gewinner wetten, sondern Zugang zu verschiedenen Sektoren, Regionen und Innovationsfeldern bieten. So wurde sichtbar, warum Elektrifizierung für langfristig orientierte Anleger zu einem der wichtigsten Infrastrukturtrends der nächsten Dekade werden könnte.

Diese Veranstaltung wurde Dir präsentiert von DWS Xtrackers

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Expertin

Jacqueline Mercedes Meier betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS regionale Kunden wie Vermögensverwalter, Banken sowie Family Offices. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Jacqueline hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt.