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Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

15.04.26 09:28 Uhr
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! | finanzen.net

Ingmar Königshofen schaute sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gab Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gab der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Im finanzen.net-Seminar gab der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Im Fokus stand außerdem die Vermittlung von Wissen rund um das Thema Derivate, welches Ingmar Königshofen als Produktmanager bei der französischen Großbank BNP Paribas und der australischen Investmentbank Macquarie erlangte, bevor er sich 2021 für die Selbstständigkeit entschied.

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier hier die Aufzeichnung anschauen!

Ingmar Königshofen ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Im Trading-Seminar führte der Börsenprofi seine Trading-Strategie vor und rundete dies durch die Auswahl geeigneter Hebelprodukte ab.

Der Profi-Trader gab Dir als Seminarteilnehmer Tipps aus seiner eigenen Trading-Praxis. Wie sollten Trader in der aktuellen Marktsituation agieren? Wo können Anleger chancenreich investieren? Wie geht es an den Anleihemärkten weiter?

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Dein Experte

Ihr Experte im Online-Seminar Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.



Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com