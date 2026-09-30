Webinar: Trading mit System - So helfen Statistik und Psychologie bei besseren Entscheidungen

Live-Mitschnitt

30.09.26 10:15 Uhr

Trading ohne Bauchgefühl: Ingmar Königshofen zeigte im Webinar, wie Statistik und Psychologie zu fundierteren Entscheidungen führen – inklusive konkreter Trades aus der Praxis.

• Der Mitschnitt des Webinars ist online verfügbar, und Interessierte können sich für zukünftige Webinare per Newsletter anmelden, um keine Termine zu verpassen.

• Das Webinar vermittelte auch die Bedeutung der Psychologie beim Trading und den Umgang mit Angst und Gier, inklusive konkreter Praxisbeispiele aus Königshofen’s eigener Handelspraxis.

• Statistisch basierte Handelsansätze können emotionale Fehlentscheidungen im Trading reduzieren, wie im Webinar von Ingmar Königshofen erklärt wurde.

Bauchgefühl schlägt selten den Markt – Statistik schon eher. Im finanzen.net-Webinar zeigte dir Ingmar Königshofen, wie er statistisch basierte Handelsansätze entwickelt und seine Trading-Entscheidungen auf eine solide Datengrundlage stellt.

Du hast erfahren, warum statistisch fundierte Strategien dabei helfen können, emotionale Fehlentscheidungen zu reduzieren. Außerdem hast du gelernt, welche Rolle die Psychologie beim Trading spielt und wie du besser mit Angst und Gier umgehen kannst.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Besonders praxisnah: Ingmar Königshofen stellte konkrete Trades aus seiner eigenen Handelspraxis vor und erklärte seine Entscheidungen nachvollziehbar.

Diese Veranstaltung wurde Dir präsentiert von IK Invest

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Dein Experte

Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.