Webinar: Turnaround Tuesday: US-Tech-Aktien systematisch handeln – vom Signal zur semiautomatischen Order

Live-Mitschnitt

13.11.26 12:45 Uhr

Dr. Matthias Blankenberg-Teich hat im Webinar gezeigt, wie du Kursrücksetzer bei US-Tech-Aktien regelbasiert und semiautomatisch handeln kannst.

• Das Webinar, präsentiert von Goldman Sachs, bietet Einblicke in die technische Analyse und Szenarien für die kommenden Wochen, wobei auch die Bedeutung von Chartmustern für die Trendentwicklung hervorgehoben wird.

• Der Nasdaq-100 verzeichnete Anfang November seinen stärksten Tagesverlust seit März 2020, was auf einen heftigen Ausverkauf bei KI-Werten zurückzuführen ist, der sich auf Europa und den DAX ausweitete.

Wenn US-Tech-Aktien kurzfristig unter Druck geraten, folgt nicht selten eine schnelle Gegenbewegung. Genau hier setzt die Idee des Turnaround Tuesday an. Doch welche Aktien kommen überhaupt infrage, wann erfolgt der Einstieg und nach welchen Regeln wird eine Position wieder geschlossen? Wer kurzfristige Erholungsbewegungen nutzen möchte, braucht klare Kriterien statt Bauchgefühl – und eine Umsetzung, die im Alltag nicht zu viel Zeit kostet.

Im Webinar stellte Dr. Matthias Blankenberg-Teich die LIT2Trade-Strategie „USTECH TT“ vor. Der regelbasierte Ansatz sucht innerhalb des Nasdaq-100 gezielt nach Aktien mit kurzfristiger Kursschwäche. Auswahlkriterien, Volatilitätsfilter und feste Ausstiegsregeln bestimmen den gesamten Handelsablauf. Du erfährst, wie geeignete Aktien ausgewählt werden, nach welcher Logik Ein- und Ausstieg erfolgen und warum Positionsgrößen und Risikobegrenzung dabei eine zentrale Rolle spielen.

Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Anschließend ging es in die Praxis: Matthias hat im Online-Seminar live gezeigt, wie die semiautomatische LIT2Trade-Lösung den Weg vom Handelssignal zur Order unterstützt. Du konntest sehen wie Orders vorbereitet, von dir geprüft und bestätigt und anschließend über den LIT2Trade Connector an den Broker WH SelfInvest übermittelt werden. Das Webinar richtete sich an Anleger und Trader, die US-Aktien nach klaren Regeln handeln und den Aufwand bei der Umsetzung reduzieren möchten.

Im Gespräch ging es nicht um schnelle Tipps, sondern um Orientierung im Chart: Welche Signale senden Trendlinien, Unterstützungen und Widerstände nach dem Kursrutsch? Wie kündigen sich Trendwenden typischerweise an? Und welche Szenarien sind für die kommenden Wochen denkbar? Wieland Staud zeigt live, wie er Marktphasen einordnet, und erklärt seine Methodik verständlich – für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Anleger.

Diese Veranstaltung wurde dir präsentiert von WH SelfInvest.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Expertentalk

Dr. Matthias Blankenberg-Teich promovierte von 2013 bis 2018 im Bereich Numerical Fluid Dynamics in der Luft- und Raumfahrt. Seit 2018 widmet er sich intensiv dem Trading an den Finanzmärkten, mit Schwerpunkt auf Algostrategien. 2024 gründete er die LIT Algo Solutions GmbH, zu der die Marke LIT2Trade gehört. Als Speaker ist er regelmäßig auf Events wie der Invest, der World of Trading (WOT), dem Finance Summit, beim VTAD und auf diversen Börsentagen zu erleben.