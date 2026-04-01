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Webinar: Von Dax bis Dow - dein technischer Börsenkompass im Schatten des Iran-Konflikts

15.04.26 19:41 Uhr
Webinar: Von Dax bis Dow - dein technischer Börsenkompass im Schatten des Iran-Konflikts | finanzen.net

Geopolitische Spannungen bewegen die Märkte: Charttechniker Christian Schlegel hat gezeigt, wie sich DAX, Nasdaq & Co. entwickeln könnten und auf welche Signale Anleger in den kommenden Wochen achten sollten!

Geopolitische Krisen sorgen oft für irrationales Marktverhalten und extreme Volatilität. Während der Iran-Konflikt die Schlagzeilen beherrscht und die Unsicherheit massiv zunimmt, stellt sich für dich die entscheidende Frage: Wie reagieren die Charts auf den Ernstfall? Im Webinar hast du eine glasklare technische Einordnung der wichtigsten Indizes erhalten.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Im Webinar analysierte Christian Schlegel die großen Indizes wie DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 und ordnete die aktuelle Marktlage ein. Welche Signale senden die Charts? Wo liegen entscheidende Marken? Und wie lassen sich die jüngsten Bewegungen im Kontext geopolitischer Risiken und Marktpsychologie interpretieren? Ziel war eine klare Orientierung in einem Marktumfeld, das von schnellen Richtungswechseln geprägt sein kann.



Das Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net



Bildquellen: Who is Danny / Shutterstock.com